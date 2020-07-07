Сроки охоты на бурого медведя и дичь объявлены в Алтайском крае

В Алтайском крае определены сроки охоты на бурого медведя и дичь. Заявление на разрешение можно подать через Госуслуги, районных специалистов Минприроды или по адресу Чкалова, 230, кабинет 105.
С 13 июля можно обратиться за разрешением на добычу бурого медведя. Сезон начнется 1 августа и продлится до 30 ноября в общедоступных охотничьих угодьях Алтайского, Ельцовского, Красногорского, Курьинского и Солонешенского районов.
С 15 июля можно подать заявление и получить разрешение на добычу пернатых. В общедоступных угодьях можно будет охотиться на боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами, спаниелями, ловчими птицами.
Сроки охоты определены указом губернатора Алтайского края, пишет официальный сайт региона.
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