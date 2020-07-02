Турбазы Горного Алтая могут принимать отдыхающих с 3 июля. Такое решение принял глава региона Олег Хорохордин по результатам заседания регионального оперштаба по ситуации с COVID-19, которое состоялось сегодня, 2 июля, сообщил amic.ru пресс-секретарь руководителя республики Михаил Максимов. Базы обязаны работать с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Также разрешено открыться организациям общественного питания.
"На всех туробъектах и предприятиях общепита необходимо принять исчерпывающие профилактические меры со строгим и безусловным выполнением рекомендаций Роспотребнадзора", – заявил Хорохордин.
Исключение составляет лишь Кош-Агачский район, где продолжается вспышка инфекции. Там ограничительные меры продлены.
Как уже сообщал amic.ru, туристическим объектам Республики Алтай запретили работать в конце марта. Это распоряжение носило рекомендательный характер. В середине апреля запрет стал обязательным. Планировалось, что турбазы смогут принимать гостей с 1 июня, однако ситуация с коронавирусом не позволила это сделать. 11 июня Хорохордин разрешил открыться местам размещения с медицинской лицензией. Таких в республике восемь.
По данным на 2 июля, в регионе зарегистрировали 775 случаев COVID-19. Зафиксирована одна смерть пациента с коронавирусом.
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