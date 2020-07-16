Алтайский край занял второе место среди регионов России по загазованности

Самый большой объем выбросов загрязняющих веществ в 2019 году зафиксирован в Москве и Алтайском крае. Об этом сообщает Росприроднадзор.
В столице России автомобили выделяют 334,4 тысячи тонн вредных соединений, а в Алтайском крае – 302,5 тысячи тонн. Замыкает тройку Ставропольский край с показателем 248,1 тысячи тонн.
Меньше всего автомобильных выбросов в Чукотском (1) и Ненецком (3) автономных округах, в Еврейской автономной области (4,4), Республике Тыва (5) и Республике Алтай (7,9), пишет "Тайга.Инфо".
Для снижения загазованности планируется реализация проекта "Чистый воздух", входящего в нацпроект "Экология".
Комментарии
Человек всё загадил, а все ваши проекты, это очередные сказки для чебурашек.
Вранье.