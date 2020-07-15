Барнаулец предложил усовершенствовать оживленный городской перекресток

Житель Барнаула в сообществе Barnaul22 предложил вариант усовершенствования перекрестка Попова – Антона Петрова. Проблему с невнимательными водителями он хочет решить дополнительными знаками.
"Хочу предложить вашему вниманию идею по увеличению безопасности проезда перекрестка Антона Петрова и Попова. Предлагаю для невнимательных водителей установить дополнительные знаки движения по полосам при пересечении ул. Попова в сторону ул. Солнечная Поляна", – написал горожанин и сопроводил свое предложение фотографиями.
В комментариях под постом некоторые люди поддержали его идею, а другие, наоборот, отнеслись к нему скептически и предложили свои варианты.
Комментарии
четыре ряда прямо - это мощно. не меньше половины, надо полагать, захотят повернуть налево. левый надо чтобы только налево ехал. второй слева прямо и налево. остальные только прямо. тогда да, имеет смысл поставить эти знаки. а по факту без знаков все именно так, как и хочет он предложить
Здесь светофор нужен.
Там светофор однозначно только поможет, с петрова поналезут на перекресток и по попова уже не проехать, а некоторые вообще уверены что там кольцо.
Кольцо сделать в чем проблема?