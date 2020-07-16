С 17 июля жители Алтая смогут увидеть летний звездопад, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Причиной "звездного дождя" стал метеорный поток Персеиды. Сотни частичек пыли, выпущенных кометой Свифта – Таттла, будут падать в атмосферу Земли на огромной скорости и сгорать в ней. Пик природного события придется на середину августа и начнет стихать ближе к 25 числу.
Ждать падающие звезды нужно со стороны созвездия Персея. Для этого необходимо найти Малую Медведицу, также называемую "малым ковшом", и обратить взор в сторону ее хвоста, где расположена Полярная звезда.
После этого рядом с ней нужно найти созвездие Кассиопеи, похожее на букву "W". От нее следует опустить взгляд вниз, где и расположено созвездие Персея. Из этой точки неба и будут "сыпаться звезды".
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