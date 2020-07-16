Уличные торговцы избили двоих человек в Алтайском крае. Видео

Агрессивное поведение уличных торговцев в Камне-на-Оби попало на видеозапись. Ее опубликовала газета "Каменские известия".
По информации издания, в микрорайоне Черемушек произошел конфликт. Словами работники малого бизнеса улаживать его не стали.
Вместо этого один из них принялся бить оппонента похожим на бейсбольную биту предметом, а второй уронил противника и стал добивать его ногами.
Остановила потасовку проходившая мимо женщина. Она не испугалась подойти к зачинщикам беспорядков и убедила их не продолжать драку.
Полицейские уже заинтересовались видеозаписью. Им предстоит установить личности участников потасовки и дать их действиям правовую оценку.
Комментарии
я так понимаю что великорос или белыйрус, решил что среднеазиаты арбуза бесплатно дать должны?
А в камне на оби нормальные люди вообще живут?
Бородатые мочат русских на их родине, ате молчат как бараны... бееее..ее
Животные. Только животные так делают: когда упал, добивают. Этот свалил мужика и по голове, ногами, упырь. Не важно какая причина, важно, что они всегда и везде ведут себя одинаково.
мужик видимо слова не оддупляет пришлось руками и ногами объяснять.
и не нужно их называть так. это люди которые продают нам фрукты и делают ремонты, убирают улицы.
а среди русских выродков и ничтожеств, ссыкливых и насквозь гнилых я встречал и встречаю намного больше.
Эй, слушай, уважаемый! Купи арбуз.
Вкусный?
Конечно! Смотри какой, просто чудо!
Вчера сам семь штук скушал.
продают нам фрукты и делают ремонты, убирают улицы.
Ну прямо благодетели! А ноги тоже будем им целовать?