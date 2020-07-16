Летним кафе в Барнауле выписали 64 протокола за нарушения санитарных требований

Сотрудники Роспотребнадзора составили 64 материала за несоблюдение санитарных требований кафе с летними верандами в Барнауле, рассказали в мэрии.
За две недели количество открывшихся летних кафе в краевой столице выросло почти в два раза. Если на 30 июня в городе работало 24 таких площадки, то к 14 июля их насчитывалось уже 43. При этом некоторые заведения только планируют начать деятельность.
С момента открытия летних кафе специалисты провели пять рейдов, однако останавливаться на этом не собираются. Во время проверок работники Роспотребнадзора, полиция и чиновники проверяли соблюдение безопасной дистанции между столами и посетителями, наличие масок и перчаток у персонала, организацию обработки рук антисептиками, проведение влажной уборки и не только.
Как отметила зампред комитета по развитию предпринимательства мэрии Барнаула Наталья Чмерева, минимальный штраф при нарушении санитарных норм для физических лиц может составлять 15 тысяч рублей. Однако, несмотря на то, что Роспотребнадзор составил уже 64 таких протокола, власти отмечают, что предприниматели и сотрудники летних кафе стали ответственнее относиться к здоровью граждан, и замечаний к работе становится все меньше.
Напомним, что работа летних веранд кафе и ресторанов разрешена в Алтайском крае с 26 июня.
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