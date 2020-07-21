Виктор Ширнин покидает пост председателя Алтайского краевого суда

Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление Виктора Ширнина о прекращении полномочий на посту председателя Алтайского краевого суда. Об этом со ссылкой на пресс-службу органа пишет "Банкфакс".
В соответствии с законодательством Ширнин сам подал заявление. Его полномочия заканчиваются 11 ноября 2020 года. Однако на минувшем заседании ВККС было принято решение о переносе этой даты на 5 октября.
Коллегия открыла вакансию на должность председателя Алтайского краевого суда еще весной 2020 года. Прием заявок осуществляли до 1 июня, но информации о возможных преемниках пока нет.
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Опаньки.