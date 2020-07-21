Всем потребителям по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле дали горячую воду

Специалисты СГК закончили все ремонтные работы по контуру ТЭЦ-2 в Барнауле. По состоянию на 21 июля подача горячей воды возобновлена для всех потребителей, сообщили в пресс-службе компании.
Отмечается, что в часть домов горячую воду вернули раньше намеченного срока (26 июня) или к заявленной дате (6 июля). Однако для некоторых жителей города срок отключения продлили по двум причинам: сложность и увеличение количества повреждений, соответственно, на выполнение работ понадобилось больше времени.
В СГК принесли горожанам извинения за предоставленные неудобства и добавили, что если у абонента ТЭЦ-2 воды до сих пор нет, нужно обратиться в компанию.
Комментарии
Аминь.
"В СГК принесли горожанам извинения за предоставленные неудобства...", а может пора уже вводить материальные "извинения"? Если бы СГК отвечало финансово перед клиентами, то ремонт бы был выполнен четко по графику!