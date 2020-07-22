В Республике Алтай за ночь убрали мусор с вершины горы

Власти Горного Алтая оперативно отреагировали на жалобу фотографа Светланы Казиной, которая показала горы мусора, оставленные посетителями на вершине горы в Манжероке.
СМИ распространили информацию об этом 21 июля, а уже спустя день в социальных сетях появилась запись, как выглядит этом место теперь.
"Власти Республики Алтай очень быстро отреагировали на эту проблему. Убирали всю ночь!" – уточнили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
Популярное место отдыха теперь очищено от целлофановых пакетов, медицинских масок и других брошенных туристами отходов. Долго ли там сохранится порядок – вопрос спорный.
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