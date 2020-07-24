"Отказали тормоза". Появилось видео смертельного ДТП с поездом на Алтае

Видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения пожарного автомобиля с поездом в Тальменском районе, выложили в паблике "Инцидент Барнаул".
На ролике видно, что машина практически не снизила скорость перед ж/д переездом. Из этого можно сделать вывод, что либо у автомобиля отказали тормоза, либо водитель не давил на соответствующую педаль.
Первого варианта придерживаются и в ГУ МЧС России по Алтайскому краю, называя предварительной причиной аварии неисправность тормозной системы.
Напомним, ДТП случилось 24 июля. Один человек погиб на месте происшествия. Еще трое пожарных госпитализировали. От удара два вагона сошли с рельсов. Это временно блокировало движение поездов.
Комментарии
Люди работают на рухляди , а воры от государства имеют собственные замки , острова .и миллионно-миллиардные счета . Печально всё это , людей жаль .
Так и хочется процитировать Лермонтова: " но есть и божий суд , наместники разврата !... он ждёт , он не доступен звону злата … "