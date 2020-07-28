Виктор Томенко обсудил с инвестором вложение почти 3 млрд рублей

27 июля глава Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей встречи с руководителем ГК "ЭкоНива" Штефаном Дюрром обсудил вложение крупных инвестиций в отрасль животноводства. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Один из крупнейших производителей молока в России и Европе намерен реализовать в регионе инвестпроект. Речь идет о создании животноводческого комплекса в Тальменском районе. Объем инвестиций оценивается в 2,8-2,9 млрд рублей.
Планируется построить крупный молочный животноводческий комплекс на 6000 голов. Площадка будет находиться в 3,5 км от райцентра. Власти Алтайского края пошли навстречу инвестору, предоставив ему в аренду 14 тысяч гектаров земли сельхозназначения для животноводства и выращивания кормов.
Штефан Дюрр поблагодарил руководство региона за сотрудничество и заверил Томенко, что комплекс начнет работу к концу 2020 года, а на проектную мощность по поголовью рогатого скота выйдет в 2021 году.
Всего в животноводческом комплексе будет создано 100 рабочих мест. Средняя зарплата составит 35-40 тысяч рублей. При этом в ближайшей перспективе "ЭкоНива" намерена также в Тальменском районе запустить еще два аналогичных животноводческих комплекса. Суммарно это позволит создать в муниципалитете примерно 400-420 новых рабочих мест.
Речь идет о двух самых отдаленных земельных участках, которые находятся в Казанцево и Загайново. Для их обработки компанией приобретена специальная техника. Всю площадь планируют освоить в 2022 году.
"ЭкоНива-АПК" – ведущий агрохолдинг России. Сельхозпредприятия компании работают в 10 регионах страны – Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Оренбургской, Тюменской, Рязанской, Новосибирской областях, а также в Татарстане и Башкирии. Общая площадь занятых земель составляет 386 тысяч га. Численность сотрудников, занятых в аграрном производстве, – около 9 тысяч человек. Ежедневно сельхозпредприятия "ЭкоНивы" производят 1400 тонн молока. Общее поголовье КРС – более 110 тысяч голов, из которых почти половина – это фуражные коровы.
Комментарии
Молодчина. Передал дорогу чз Павловск федералам. Привлёк инвестора.
Частники и так молоко за копейки сдают, а с появлением крупного конкурента и совсем с голоду помрут.
В новосиб молоко поедет
Очередное "гениальное" решение
нашегопутинского губернатора.
На складах Алтайского края накопилось молочной продукции на 4 миллиарда рублей. Производители не могут реализовать все товары из-за падения спроса. Производители сыров, сухого молока и животного масла в Алтайском крае не могут реализовать свои товары, сообщил во время онлайн-брифинга 9 июня министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев. https://www.amic.ru/news/462282/
надо еще отрубить возможность делать фальсификат молока крупным, а то совсем отрасль загнется, ради нескольких миллиардеров пальмового дерьма!
Не доезжая немного до Маслянино (со стороны Черепаново) стоит их же подобный "коровничек" охренительного размера. А неподалёку достраивается молзавод "Эконивы". Но, наверное, мощности его таковы, что приходится по соседству дополнительно ещё скотину заводить. Короче говоря, снова гоним из края одно сырьё и ничего не получаем. Ибо и доходы и налоги плывут совсем в другую сторону.
Кстати, Виктор Петрович, а что там с многострадальным "Индустриальным"? В самом начале, едва состоялась сделка, было много победных реляций, а сегодня, как можно видеть с Павловского тракта, по-прежнему стоят руины теплиц с худыми крышами. А нам на будущую зиму сулили невиданные урожаи. На поверку что, китайские огурцы будут в приоритете и по заоблачным ценам? Видимо да, там же аэропорт рядышком.