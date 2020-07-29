Участника банды налетчиков на платежный центр в Барнауле осудили на 10 лет

Тюменский областной суд вынес приговор участнику банды, по наводке которого в Барнауле было совершено нападение на платежный центр, сообщает "Интерфакс".
Напомним, что нападение на офис Регионального платежного центра по адресу Челюскинцев, 113а произошло 6 декабря. Тогда злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили кассира открыть сейф.
Суд установил, что в сентябре 2018 год мужчина вошел в состав созданной жителем Тюмени банды и в декабре совершил нападение на офис. Всего из банковского сейфа грабителю удалось забрать более 1,7 млн рублей.
Мужчину признали виновным в мошенничестве, бандитизме и разбое. Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима.
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