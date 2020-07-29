Барнаульцы пожаловались на улицу, которую невозможно перейти после дождя

Жительница Барнаула рассказала о том, как ремонт, который должен был решить проблему, не смог этого сделать. После каждого более-менее крупного дождя улицу, где живет горожанка, топит, написала она в сообществе Barnaul22.
"Вот скажите, как так можно? Мы два года ждали, когда произведут ремонт на пересечении улиц Водопроводная и Парфенова. Там пешеходный переход, а дальше метров 100 лужа по колено. Так и плавали с детьми в садик", – пишет автор поста.
Она отметила, что в 2020 году улицу, наконец, отремонтировали. Лужа от этого, по словам женщины, стала на 10 сантиметров мельче и на 20 сантиметров короче.
"Спасибо огромное, даже не знаем, как благодарить", – подытожила горожанка.
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