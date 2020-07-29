Маршрутка перевернулась в результате ДТП в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" сообщили о ДТП с участием маршрутного такси. Авария произошла в районе Речного вокзала.
Грузовая "Газель" столкнулась с маршруткой №144 от чего пассажирский автобус опрокинулся на бок. Неизвестно, находились ли в момент столкновения в салоне пассажиры.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и спасатели. Часть проезжей части перекрыта.
В комментариях под постом жители Барнаула пишут, что авария могла произойти из-за того, что на разъезде у вокзала нет знака "уступи дорогу", который давно стоило там установить.
Подробности происшествия уточняются.
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