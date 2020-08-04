В аэропорту Барнаула появится дополнительный рейс в Красноярск

С 4 августа из международного аэропорта Барнаула имени Германа Титова появится новый рейс до Красноярска, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Самолет компании "КрасАвиа" BC L-410 будет улетать из Барнаула каждый вторник в 12:05. Общее время в пути составит 2 часа 45 минут.
Как ранее сообщил amic.ru, с 10 августа авиакомпания "СиЛа" запускает рейс Томск – Барнаул – Белокуриха. Полеты будут осуществляться три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость полного билета в один конец составит порядка 4,2 тысячи рублей, а из Барнаула в город-курорт можно улететь за 1,5 тысячи.
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