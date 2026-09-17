ФАП для 1200 жителей обновили в барнаульском поселке Лесном

Для ФАПа в Лесном нынешнее обновление стало первым за последние несколько десятилетий

17 сентября 2026, 07:36, ИА Амител

Обновленный ФАП / Фото: Консультативно-диагностическая поликлиника №14

Фельдшерско-акушерский пункт в барнаульском поселке Лесном вновь начал принимать пациентов после первого за несколько десятилетий ремонта. Медучреждение, к которому прикреплены около 1200 взрослых и детей, обновили примерно за полтора месяца, уделив особое внимание возможностям для прохождения диспансеризации.

Работы в ФАПе, который является структурным подразделением консультативно-диагностической поликлиники № 14, начались в первых числах августа. За это время в здании установили новые двери, покрасили стены и привели в порядок санузел. Смотровой кабинет сделали просторнее, а старую мебель в кабинетах специалистов и коридоре заменили.

Изменилась и навигация внутри здания: ее оформили по тому же принципу, который используется в главном корпусе консультативно-диагностической поликлиники № 14 на улице Лазурной, 46.

Для ФАПа в Лесном нынешнее обновление стало первым за последние несколько десятилетий. При этом проблема касается не только этого здания: по словам главного врача консультативно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрия Денисова, во многих помещениях поликлинического отделения № 2 капитального ремонта прежде вообще не было.

"В большинстве помещений поликлинического отделения № 2 капитальные работы никогда не проводились, — говорит главный врач консультативно-диагностической поликлиники № 14 Дмитрий Денисов. — Поэтому для меня сейчас это одна из приоритетных задач. Оказание медицинской помощи в ФАПе теперь идет в более современных и комфортных условиях. Здесь также проводится диспансеризация населения".

После ремонта в ФАПе продолжают принимать пациентов сразу несколько специалистов. Здесь работают фельдшер, педиатр и акушерка, а также действует процедурный кабинет.

Отдельное направление работы — диспансеризация жителей поселка. Для этого в здании оборудовали анамнестический кабинет, где пациент проводит около 30 минут и за это время может пройти сразу несколько обследований. В частности, человеку измеряют внутриглазное давление, рост и вес, делают электрокардиограмму.

Кроме того, в ФАПе берут мазки на онкоцитологическое исследование. Женщины могут пройти осмотр у акушерки, также пациентов осматривают на предмет новообразований кожи. В поликлинике рассчитывают, что возможность проводить эти обследования непосредственно в поселке поможет выявлять заболевания, в том числе онкологические, на более ранних стадиях.

В целом первый этап диспансеризации сейчас можно пройти во всех структурных подразделениях консультативно-диагностической поликлиники № 14. По данным медучреждения, необходимые для этого процедуры организованы таким образом, чтобы обследование занимало не более одного часа.

ФАП в поселке Лесном сегодня обслуживает около 1200 человек — как взрослых, так и детей.