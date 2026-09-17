Как узнать адрес своего избирательного участка?

Есть несколько способов

17 сентября 2026, 08:10, ИА Амител

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы и АКЗС. Рассказываем, как узнать, где находится ваш избирательный участок.

На сайте "Госуслуги"

Необходимо войти в личный кабинет и перейти в раздел "Выборы". Там содержится информация о том, где находится ваш избирательный участок.

Также можно в поиске на портале ввести "избирательный участок" и выбрать сервис "Определение избирательного участка по адресу".

На сайте Избиркома

Все необходимые данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии РФ в разделе цифровых сервисов. Нужно открыть сервис "Найти свой избирательный участок" и в строке поиска ввести адрес по прописке (город, улица, дом).

В справочной ЦИК РФ

Можно позвонить в Центральную избирательную комиссию. Телефон информационно-справочного центра: 8 800 200-00-20 (звонок по России бесплатный).