Как узнать адрес своего избирательного участка?
Есть несколько способов
17 сентября 2026, 08:10, ИА Амител
В Алтайском крае с 18 по 20 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы и АКЗС. Рассказываем, как узнать, где находится ваш избирательный участок.
На сайте "Госуслуги"
Необходимо войти в личный кабинет и перейти в раздел "Выборы". Там содержится информация о том, где находится ваш избирательный участок.
Также можно в поиске на портале ввести "избирательный участок" и выбрать сервис "Определение избирательного участка по адресу".
На сайте Избиркома
Все необходимые данные размещены на сайте Центральной избирательной комиссии РФ в разделе цифровых сервисов. Нужно открыть сервис "Найти свой избирательный участок" и в строке поиска ввести адрес по прописке (город, улица, дом).
В справочной ЦИК РФ
Можно позвонить в Центральную избирательную комиссию. Телефон информационно-справочного центра: 8 800 200-00-20 (звонок по России бесплатный).
09:05:01 17-09-2026
Сайт избиркома работает! Указывает нахождение избирательного участка по адресу. Честно предупреждает, что собирает сведения об интересующихся ( регистрирует устройство, с которого вошли на сайт). Ещё бы сделали возможность интерактивного прохода к участку для репетиции перед реальным голосованием. Как в игровом сюжете. С показом всех препятствий на дороге. Например, если избирателю придется идти на участок №225, то необходимо преодолеть спуск на территорию от улицы по ступенькам, сделанным 60 лет назад, истоптанными тысячами школьников, воздействием природных явлений: выщербленные бордюры, раскрошенный асфальт, торчащая наружу арматура. Ладно, на детей плевать, столько лет бегали по опасной лестнице и дальше продолжат… Вот интересно, представители краевого избиркома проверяют готовность участков как возможность безопасного для здоровья прохода избирателей на участок? Или ждут, пока кто-то ноги сломает?
10:07:01 17-09-2026
Гость (09:05:01 17-09-2026) Сайт избиркома работает! Указывает нахождение избирательно... Что минусуете? Сходите сами и посмотрите!
10:11:54 17-09-2026
Гость (10:07:01 17-09-2026) Что минусуете? Сходите сами и посмотрите!... госуслуги и маршрут нарисуют.
САМ попросил проголосовать!
14:53:05 17-09-2026
Гость (09:05:01 17-09-2026) Сайт избиркома работает! Указывает нахождение избирательно... А им это надо?Им самое главное в очередной раз попасть в заветное кресло.
10:11:57 17-09-2026
"необходимо преодолеть спуск на территорию от улицы по ступенькам, сделанным 60 лет назад" - во всём виноваты коммунисты, не могли надолго сделать ступеньки.
13:31:09 17-09-2026
Гость (10:11:57 17-09-2026) "необходимо преодолеть спуск на территорию от улицы по ступе... Лучше не рисковать с походом, дом моя крепость.