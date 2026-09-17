Российскую вакцину от лихорадки Эбола испытали на живом вирусе
Изначально ее создавали для защиты сразу от нескольких штаммов
17 сентября 2026, 07:51, ИА Амител
Российская вакцина против лихорадки Эбола, нацеленная на защиту от штамма Бундибугио, успешно подтвердила свою эффективность во время испытаний на живых вирусах. Именно он спровоцировал нынешнюю вспышку заболевания в Африке, сообщает газета "Известия".
"Мы провели первую фазу клинических исследований. Прошли предварительные испытания совместно с 48-м ЦНИИ Министерства обороны на живых штаммах вируса Эбола, которые были доступны. Но дальше с той стороны (ВОЗ) все застопорилось на этапе передачи актуальных штаммов, необходимых для подтверждения защитных свойств вакцины", — рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.
Первоначально ученые планировали создать препарат, способный противостоять сразу нескольким штаммам вируса, включая Судан. Однако реализация такой многокомпонентной формулы оказалась слишком дорогостоящей и технологически сложной.
Поскольку каждый из компонентов будущей вакцины уже доказал свою безопасность и ранее прошел клинические исследования, ученые решили упростить состав до одного компонента — для защиты исключительно от Бундибугио. Это позволило перевести разработку в финальную стадию тестирования на актуальном патогене по ускоренной схеме.
"Мы предложили в рамках облегченного регулирования перейти к однокомпонентной вакцине, поскольку все необходимые испытания уже проведены. Четыре компонента здесь не нужны. Это дешевле и экономически целесообразнее. Наше предложение прозвучало, но ответа от ВОЗ пока нет", — сказал Денис Логунов.
08:06:11 17-09-2026
В ВОЗ не верят
09:15:11 17-09-2026
Потому что цели у ВОЗ другие - регулировать численность людей на планете, а точнее снижать.
09:27:41 17-09-2026
Гость (09:15:11 17-09-2026) Потому что цели у ВОЗ другие - регулировать численность люде...
Я так смеялся, что чуть не упал с края земли