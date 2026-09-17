Российскую вакцину от лихорадки Эбола испытали на живом вирусе

Изначально ее создавали для защиты сразу от нескольких штаммов

17 сентября 2026, 07:51, ИА Амител

Вакцина, врач / Фото: из архива amic.ru

Российская вакцина против лихорадки Эбола, нацеленная на защиту от штамма Бундибугио, успешно подтвердила свою эффективность во время испытаний на живых вирусах. Именно он спровоцировал нынешнюю вспышку заболевания в Африке, сообщает газета "Известия".

"Мы провели первую фазу клинических исследований. Прошли предварительные испытания совместно с 48-м ЦНИИ Министерства обороны на живых штаммах вируса Эбола, которые были доступны. Но дальше с той стороны (ВОЗ) все застопорилось на этапе передачи актуальных штаммов, необходимых для подтверждения защитных свойств вакцины", — рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов.

Первоначально ученые планировали создать препарат, способный противостоять сразу нескольким штаммам вируса, включая Судан. Однако реализация такой многокомпонентной формулы оказалась слишком дорогостоящей и технологически сложной.

Поскольку каждый из компонентов будущей вакцины уже доказал свою безопасность и ранее прошел клинические исследования, ученые решили упростить состав до одного компонента — для защиты исключительно от Бундибугио. Это позволило перевести разработку в финальную стадию тестирования на актуальном патогене по ускоренной схеме.