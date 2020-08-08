В Бийске пьяный мужчина напал на соседей с пистолетом из-за громкой музыки

В Бийске подвыпивший мужчина угрожал соседям оружием за отказ выключить громкую музыку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Накануне житель наукограда вместе со своей семьей приехал на дачный участок. Пока он разгружал вещи из автомобиля, к супруге подошел пьяный сосед и на повышенных тонах потребовал выключить играющую в автомобиле музыку.
Семейная пара пояснила, что никаких законов о тишине они не нарушают, а потому выключать музыку не собираются. Такие доводы не устроили мужчину, он достал из кармана пистолет, навел на соседей и передернул затвор.
Глава семейства быстро среагировал на опасность и ударил дачника в челюсть и грудь, от чего тот упал и выронил оружие. Позднее полицейские осмотрели участок и нашли шумовой револьвер с 12 патронами, а также шумовой пистолет с 4 патронами, которые хранились незаконно.
Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело – за спор с соседями бийчанин может получить до четырех лет тюрьмы.
Комментарии
Нарвался.
Достали с музыкой. Кстати, многие дачники жалуются на таких меломанов.
Есть старое правило, достал пистолет, стреляй. Не можешь стрелять, не доставай.
Мне в 90-х один чел навел револьвер в лицо, а выстрелить не смог, я отобрал у него пистолет и рожу разбил ему сильно, за страх, который пережил.
Глава семейства быстро среагировал на опасность и ударил дачника в челюсть и грудь
Опасно в наше время так делать. Если бы подвыпивший мужчина оказался из касты "силовики", то срок бы уже получил глава семейства за избиение человека.
Тех кто громко включает музыку сразу убивать надо.
Опасно в наше время так делать. Если бы подвыпивший мужчина оказался из касты
А если бы подвыпивший мужчина оказался гвардейцем путина? другом путина? самим путиным?
Если тебе мент плюнет в лицо, а ты ничего не сделаешь, потому что он мент, всю жизнь потом страдать будешь, что ты ч м о. А если завалишь его и отсидишь, на душе будет хорошо, ты поступил справедливо, а мнение людишек -прокурорских судейских - вторично, а Бог скажет, что ты правильно сделал.
Что за бред я прочитал, на шумовое (сигнальное) оружие не требуется никаких разрешений на хранение и ношение
А у нас прошлой ночью под окном вот и поют вот и поют.Приколебали совсем.Потому что сколько можно,на часах два,а они три часа как поют.Ну ментовка,приехала конечно.Мой друг Калибр,начал пальцы крутить,дескать,что вы себе позволяете,уеду я с Израйль.А они ему :" Вот и езжайте в свой тель авив и ЛОХматого прихвати с собой без всякого надо подумать.