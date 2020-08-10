Житель Бийска украл и перепродал чужой гараж

42-летний житель приобской части Бийска обратился за помощью в полицию. Мужчина рассказал, что неизвестные украли у него металлический гараж.
На место прибыла следственно-оперативная группа и в ходе разыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель. Он сознался в том, что ночью вывез чужой гараж и перепродал его, а деньги потратил по своему усмотрению.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Похищенное изъяли, а злоумышленник находится под подпиской о невыезде, рассказали в МВД.
Комментарии
Юрий Деточкин, не?