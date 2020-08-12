Настоящая война. Как в Белоруссии силовики жестко подавляют массовые протесты

Массовые протесты и следующие за ними жесткие столкновения с милицией охватили почти все крупные города Белоруссии. Люди выходят на улицу, чтобы опротестовать результаты президентских выборов, которые прошли в воскресенье, 9 августа. Судя по видео, появляющимся в Сети, силовикам в республике дали полный карт-бланш, они избивали людей во дворах, стреляли по жилым домам, разбивали камеры журналистам: все это, к слову, нисколько не остужало пыл протестующих. Как пишет Lenta.ru, сейчас ОМОН, внутренние войска и другие силовые структуры Белоруссии покинули улицы. Оппозиция объявила общенациональную забастовку по всей республике.
Комментарии
избивали людей во дворах, стреляли по жилым домам, разбивали камеры журналистам
И они думают что после этого и смогут дальше делать вид что служат народу, а не работают наёмниками в ОПГ таракана?
Молодец батька, хоть кто-то порядок наводит
Понятно недовольство и так далее, но что уже так все плохо, что бросают свою работу, семьи, дела и идут протестовать? Я думал в Белоруси нормально в целом дела обстоят. Странно как-то, шаблон напоминает кое какой.
Батька делает то что не смог сделать Янукович.
Если Батька пойдёт на переговоры, то ему тоже придётся искать убежища в России. А оно ему надо? Тем более он тут делал неоднозначные заявления в адрес нашего руководства. его могут и не выдернуть на вертолёте.
интересно а чё будут те силовики которые усердно там мочили людей делать когда пострадавшие и их родственники/друзья вычислят где их семьи живут и прилетать ответочка начнёт
Про всеобщую забастовку - вчерашнее враньё западных СМИ. Сами минчане писали, что не было у них никаких забастовок.
12.08.2020 13:52
месный
Чё, на Диком Западе принято отвечать по-семейному? Поподробнее расскажи.
месный, так они же как опытные бандиты ходят в масках.
12.08.2020 13:56
- гость -
Понятия не имею чё как там у них принято. Абламись, ага!
12.08.2020 13:52
месный
интересно а чё будут те силовики которые усердно там мочили людей делать когда пострадавшие и их родственники/друзья вычислят где их семьи живут и прилетать ответочка начнёт
Адреса уже слили, некоторых силовиков избили около дома, вот и получают по полной "протестовальщики" от коллег
Протесты в Белоруссии и России отличаются. В России полицейские заталкивают людей в автозаки и люди не сопротивляются, но все равно силовики их бьют. В Белоруссии, протестующие дают отпор силовикам и последним приходится спасаться бегством. Там в силовиков направляют фейерверки, кидают все, что под руки попадает!
Силовики будут вычислять местных, которые намекают на ответочки и местным от них будут прилетать ответочки. Так и будут обмениваться ударами, исчезнет силовик, начнут исчезать оппозиционеры. Это как в 90-е, кто победит тот и будет у власти. Кто много конкурентов уберет, может стать губернатором Хабаровска
Если некоторых силовиков избили у дома, то некоторые протестующие не выйдут из тюрьмы долго, если не умрут в тюрьме. Ведь избитые силовики легко опознают столько задержанных, сколько надо
12.08.2020 13:52
месный,замучаетесь пыль глотать.А если силовики вычислят кого нить из знакомых среди бузотеров?Им то проще,они для толпы вообще все одинаковые,а толпа то разношерстная,так что не составит труда узнать кто есть ху!)
12.08.2020 14:12
- гость -
В России полицейские заталкивают людей в автозаки и люди не сопротивляются, но все равно силовики их бьют.
))) Ага, море фото задержанный из автозака, весёлые, лыбятся, постят себя в сети. Вброс защитан получите печеньку от навального.
12.08.2020 14:12
- гость -
В Белоруссии, протестующие дают отпор силовикам.
Сам себе ответил. Если дают отпор силовикам - это не протестующие, а явно подготовленные люди. Судя по видео, в основном молодые. Старый украинский сценарий, но в Белоруси он вряд ли прокатит.
Скоро такое же будет в России
Если в Ростов батька побежит, его могут арестовать за последние выкрутасы. И уже в камере еще раз ему объяснить, что он делал не так. Он это знает, поэтому побежит в Пекин. Но и там без власти он не нужен. Поэтому бежать ему некуда, значит будет воевать. Силовики уже тоже перешли черту и им только побеждать, иначе зона, а то и смерть. Тут для обеих сторон победа или смерть
12.08.2020 13:40
- гость -
"Порядок" - это когда таракан четверть века на троне сидит, и слезать не хочет?
Народу надоело на своём горбу тащить этих бесполезных диктаторов, чиновников и силовиков.
12.08.2020 14:25
Георгий
Ты уже зарядил своё пинпонговое ружьё?
В Белоруси и России - диктаторские режимы, это факт. На выборы не допускаются кандидаты, результаты выборов фальсифицируются. Что заставляет людей в комментариях оправдывать диктаторов? Может быть, страх перемен?
Силовики уже тоже перешли черту и им только побеждать, иначе зона, а то и смерть. Тут для обеих сторон победа или смерть.
А поскольку так называемые силовики без народа с голоду помрут исход этой битвы решён.
Может это они вагнеровцев жестко гоняют, ведь вагнеровцы приехали батьку свергать
А поскольку так называемые силовики без народа с голоду помрут исход этой битвы решён.
А поскольку силовики знают, что по улицам бегает не народ, который их кормит, потому что часть силовиков охраняют предприятия и все предприятия работают, то да, исход этой битвы решён. Бегающие паразиты все равно не работают и если они исчезнут, это никак не повлияет на силовиков
12.08.2020 14:29
гость,минуточку!А кто-то говорил,что вагнеровцы приехали грохнуть Тихомирову,что бы была сакральная жертва.Получается,что вагнеровцы наоборот за батьку.Неувязочка.
12.08.2020 14:16
- гость
Какая пыль, вы это о чём? А Вы походу из этих, которые за копейку малую любой приказ сверху исполнит с радостью, ага? Дак это "я просто делал свою работу" - в прошлый раз то никому не проканало - это какбэ не стоит забывать то когда это разбирали в Нюрнберге патом.
12.08.2020 14:28
- гость -
Просто это походу их работа.
12.08.2020 14:34
- гость -
А кто-то говорил,что вагнеровцы приехали грохнуть Тихомирову,что бы была сакральная жертва.Получается,что вагнеровцы наоборот за батьку.Неувязочка.
Если бы вагнеровцы были за батьку, зачем бы он ломал им руки и садил в кутузку? Неувязочка.
Опаздывает Амик с нагнетением ситуации.
"Сегодня утром в Минске частично восстановился доступ в интернет — минчане сообщают, что заработали социальные сети, мессенджеры и другие веб-сервисы.
Доступ восстановился около семи утра: начали открываться Telegram, Viber, WhatsApp, Twitter, Instagram, а также поисковики Google и «Яндекс», восстановился доступ к онлайн-заказу."
12.08.2020 14:35
месный,при чем здесь Нюрнберг???
Чаушеску уже заждался своего собрата
12.08.2020 14:35
месный
Не только в Нюрбенге, почти каждый год садят за сопротивления правоохранителям и надолго. Кто то и не выходит из тюрьмы
Там Си Цзиньпин заждался своего собрата. может даже предоставит ему хорошую жизнь. А может еще вместе погоняют вагнеровцев, пока не найдут собрату приемника
все предприятия работают
Работу ряда цехов на Белорусском металлургическом заводе (БМЗ), расположенном в городе Жлобине, приостановили. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает агентство Sputnik Беларусь со ссылкой на информированные источники.
К общенациональной забастовке в Белоруссии, к которой ранее призвала оппозиция, присоединился Жабинковский сахарный завод. Об этом сообщил Telegram-канал NEXTA Live.
К забастовке присоединилось и предприятие «Гродно Азот». Поддерживают бунт предприятий БеЛАЗ, ОАО «Интеграл», РУП «Белэнергосетьпроект» в Институте химии новых материалов НАН Белоруссии.
«На БелАЗе в Жодино идеолухи впопыхах пытаются запудрить людям мозги, но люди настроены решительно. Обсуждается формат забастовки и конкретные требования для предприятия», — сообщают телеграм-каналы.
С работы массово уходят сотрудники Минского маргаринового завода. Кроме того, забастовка началась в Институте химии новых материалов Национальной академии наук Белоруссии.
Работники Минского электротехнического завода имени Козлова выдвинули своему руководству ряд требований и дали два часа времени на ответ. Они требуют прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, прекратить провокации силовиков, выпустить задержанных во время мирных демонстраций, включить интернет (Белоруссия уже третий день находится в полной блокировке внешнего интернета, только несколько приложений обеспечивает временный доступ в сеть).
12.08.2020 14:40
гость,приемники есть в любом сельпо,чего искать?
А кроме закрытия всех белорусских предприятий пропиндосские сайты сообщали, что Лукашенко убежал в Турцию
12.08.2020 14:39
гость
Ну там тоже за сопротивление наказывали людей, а потом эти наказыватели в Нюрнберге пытались отмазаться типа просто делали свою работу - не проканало тока вот никому.
12.08.2020 14:43
- гость -
Он планирует передать власть сыну Коли
14:40
Еще австралийский Скотт Райан, говорят, уже на чемоданах и шведы тоже.
2местный
Это только в фантазиях интернет военов силовикам может быть ответка. Нигде и никогда этого небыло. Армия и полиция если не саботируют и имеют четкие приказы спокойно гасят любые уличные волнения. Если силовики на стороне власти протесты обречены это научный факт. Вот только что в Венесуэле - как дышали как дышали, но армия сказала мы за мадуро и фсе здохло.
Для 14:28
Конечно, готовься , ты первый кто пострадает от этого ружья!!! Я тебе это обещаю
12.08.2020 14:46
месный
А многие правоохранители, за сопротивление которым многие получили огромные сроки, хорошо себя чувствуют. Кто то уже состарился, ушел на пенсию, кто то уже умер, оставив внукам награды и заработанное на службе имущество. Кто то работает и до сих пор садит тех, кто им сопротивляется
Если силовики на стороне власти протесты обречены это научный факт.
Сколько этих так называемых силовиков сожгли в Украине?
12.08.2020 14:46
месный, в Нюрнберге наказали военных преступников за геноцид в мировом масштабе.В Белоруссии проходят обыкновенные мероприятия по наведению порядка в городе.Ты из мухи слона то не раздувай,не надуешь,как не старайся.))
Сколько этих так называемых силовиков сожгли в Украине?
И белорусские силовики это знают, попробуйте их сжечь
НА Украине руководство силовиков сознательно саботировало любые масштабные действия против протестующих, да и янук боялся отдавать решительные приказы. Здесь такой проблемы нет вообще. Так что здесь Венесуэла а не окраина.
Работники Минского электротехнического завода имени Козлова выдвинули своему руководству ряд требований и дали два часа времени на ответ. Они требуют прекратить насилие в отношении мирных безоружных граждан, прекратить провокации силовиков, выпустить задержанных во время мирных демонстраций, включить интернет (Белоруссия уже третий день находится в полной блокировке внешнего интернета, только несколько приложений обеспечивает временный доступ в сеть
Вот в чём дело! Оказывается это руководство вышеупомянутого завода виновато в насилии! Глубоко копаете.
В Нюрбенге наказывали таких же нациков, как те, которые устраивали госпереворот на Украине и сейчас пытаются устроить в Белоруссии. Там даже были служившие Гитлеру бандеровцы. У белоруссов тоже такие были, но значительно меньше, поэтому нацистский госпереворот, как на Украине, у батьки скорее всего не пройдет
А58 14:48
а разве в Украине в 2014 году силовики перешли на сторону протестующих? была небесная сотня, баррикады итд и где теперь янукович?
Вот только что в Венесуэле - как дышали как дышали, но армия сказала мы за мадуро и фсе здохло.
И теперь народ наслаждается средней зарплатой в стране 120000 суверенных боливар в месяц = 23$
12.08.2020 14:49
От Георгия
Ворошиловский стрелок? Побереги свою пропитую печень.
А58 14:57
Венесуэла посреди Европы? Терзают смутные сомнения, что это долго возможно
12.08.2020 14:58
гость
А тоесть по вашему провести честные выборы - это госпереворот, ага?
Венесуэлла более интересна, чем Белоруссия, у нее есть нефть. А Белоруссия для США и Европы интересна только тем, что ее можно использовать против России. Но сильно много за это они платить вряд ли будут, Украине платят меньше, чем они надеялись. Поэтому независимая от США и Европы Белоруссия может быть и надолго
12.08.2020 15:05
месный
А тоесть по вашему провести честные выборы - это госпереворот, ага?
Честные выборы будут в США в ноябре, наслаждайтесь. В остальных странах они честные в зависимости от мнения госдепа.
12.08.2020 15:09
Как то так
А тоесть мение собственного народа по вашему значение не имеет или как?
12.08.2020 15:05
месный
А тоесть по вашему провести честные выборы - это госпереворот, ага?
Я не знаю сколько набрал Лукашенко и те, кто бегают по улицам это не знают. 9 миллионов белорусов по улицам не бегают. Но нападение на милицию это не честные выборы.
12.08.2020 15:05
месный
С чего ты взял, что выборы нечестные?
При СССР за КПСС доходило до 99% голосов.
12.08.2020 15:12
месный
Так в Белоруссии 9 млн народа, надо учитывать мнение всех 9 млн, а не только самых быстро бегающих по ночам
Венесуэлла более интересна, чем Белоруссия, у нее есть нефть.
Кому нужна ваша нефть? Много ли нефти в Германии или Японии? А теперь посмотрите какая у них промышленность и уровень жизни?
12.08.2020 15:09
гость
Против России хорошо работает созданная пЫней вертикаль коррупции и тотального решательства, да и он сам со своей ОПГ. Так что никакому госдепу не снилось. Причём им и платить не нужно, они сами себе плату хапают на месте кто скока может.
12.08.2020 15:09
Как то так
А тоесть мение собственного народа по вашему значение не имеет или как?
Мнение народа это хорошо, демократия, но вы забыли, что демократия это мнение американского народа ))))
12.08.2020 15:12
гость
Дак это ясно что вы не знаете, и я не знаю, и никто не знает, хотя там в изберкоме наверно знают но никому никогда не скажут и люди что на улице протестуют видать подозревают что к чему раз им это так не нравится сильно, а остальные кто очкует кому лень кому пофиг...
9 миллионов белорусов по улицам не бегают.
Из этих 9 млн. 3 млн - старики и дети. Из оставшихся 6 млн 5.5 млн против таракана, но просто боятся выходить на улицу. А уж из оставшихся 0,5 часть вышла на улицу, а остальные за таракана и силовики.
Кому нужна ваша нефть? Много ли нефти в Германии или Японии? А теперь посмотрите какая у них промышленность и уровень жизни
У Германии и Японии очень много нефти, газа и других энергетических ресурсов, которые нужны для их промышленности. Без энергии промышленность не работает. Поэтому у них развитая промышленность и высокий уровень жизни. Для того, чтобы это поддерживать, им нужны нефть, газ и другие энергетические ресурсы. И желательно подешевле, что продукция их промышленности выдерживала конкуренцию по себестоимости с китайской
Много ли нефти в Германии или Японии? А теперь посмотрите какая у них промышленность и уровень жизни?
Допустим Япония. Дома в провинциях маленькие, неотапливаемые. Спят на циновках на полу, греясь от небольшой печки под одеялом.
Это уровень жизни?
12.08.2020 15:17
Как то так
Причём тут американский народ? У вас чё методичку заклинило? Там чё американский народ по улицам ходит и протестует? Вы в америке сначала поживите - потом тут рассказывать нам будете мнение того народа в этом вопросе.
12.08.2020 15:19
месный
Ну так если вы признаете, что не знаете и бегающие по улицам не знают, почему вы решили, что это мнение всего народа. Там есть много, кому эти уличные хулиганы не нравятся
Для 15:01
Это ты у нас тут политолог-алконавт. Диванный эксперт, моя печень в порядке, я не пьющий. И я не стрелок, просто если придётся смогу тебя вычислить и надрать тебе задницу, чтоб не оскорблял, и не моросил пургу.
12.08.2020 15:25
Георгий
У совсем непьющих чаще и рвет крышу на предмет рукоприкладства.
Кстати, где я тебя оскорбил?
они избивали, разбивали, задерживали меньшинство, а значит они народные.
не нужно думать что вышло большинство! вышло меньше чем не вышло - исходите из этого...
12.08.2020 15:25
Георгий
Мне вообще не нравится Лукашенко, тот еще жук, 26 лет назад собрался строить союзное государство с Россией и за 26 лет назад не сделал практически ничего, чтобы это реализовать. Одна болтология. А в последний год выращивал русофобов, которые с белокрасными польскими флагами сейчас его сносят, туда ему и дорога. Но если снесут Белоруссия будет такой же пропиндосской и русофобской, как Украина. С ним она хоть не много независима, он и нашим и вашим, балансирует
Белоруссия будет такой же пропиндосской и русофобской, как Украина.
А чья очередь дальше? России, Казахстана или Туркменистана?
Молодцы бульбаши, научились у китайцев и американцев. Надеюсь, наши тоже научатся и отобьют охоту у навальнят мешать жить российскому народу.