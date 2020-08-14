Почти 400 человек эвакуировали из алтайского санатория из-за задымления

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Белокурихе провели срочную эвакуацию отдыхающих из санатория "Россия", сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
Из-за задымления в ночь на 14 августа из корпуса № 2 эвакуировали 392 человек, в том числе 83 детей.
Прибывшие спасатели обследовали помещения и нашли источник дыма. Им оказалась электропроводка в подвале.
Возгорания не последовало. Причиной происшествия называют короткое замыкание.
В работе задействовали 18 сотрудников МЧС и семь единиц техники. Никто не пострадал.
Комментарии
Причиной происшествия стало короткое замыкание электропроводки...
Стандартная отговорка,ставшая штампом.
14.08.2020 10:35
- гость -
У тебя есть другая информация? Нет? Тогда помолчи.
Жадность рождает трагедии.
Закончились ограничения. Каждую неделю в Горном Алтае ЧП...
Похоже, со времен СССР ее никто не обновлял.
14.08.2020 11:27
Nickolas Вообще-то это территория Алтайского края, а не республики Алтай.