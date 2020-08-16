Полуголый барнаулец упал с балкона в руки спасателей

Фото: "Инцидент Барнаул"
Полуголый барнаулец вылез из окна балкона и упал прямо в руки спасателей, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось в доме по адресу Молодежная, 40. По рассказам очевидцев, мужчина стоял на прикрепленной к балкону второго этажа вывеске магазина. Чтобы спасти горожанина, сотрудник МЧС залез в квартиру через открытую форточку соседнего окна и попытался силой затянуть мужчину обратно на балкон.
Однако горожанин начал сопротивляться и сорвался с вывески, упав прямиком в руки дежуривших внизу спасателей, благодаря чему даже не получил травм. Причны поступка барнаульца неизвестны.
Комментарии
НоркоМэн не?
ЧеловекоПад какой-то в городе.
Самоубийца хренов... В следующий раз в кружке топиться будет?
Солевые будни
Пьяный?