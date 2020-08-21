76% домов Барнаула подготовлены к зиме

76% многоквартирных жилых домов Барнаула получили акты технической готовности к отопительному сезону, сообщает пресс-центр мэрии.
Как отметили в комитете ЖКХ во время еженедельного совещания по подготовке городского хозяйства, в этом году приготовления идут быстрее, чем в прошлом. Сейчас коммунальщикам удалось опередить показатели 2019 года по выдаче актов готовности на 10%.
Кроме того, документы получили все образовательные учреждения краевой столицы, продолжается работа на объектах здравоохранения. В ходе заседания также отметили, что ремонт инженерных коммуникаций ведется в соответствии с графиком, а замглавы города по городскому хозяйству Андрей Федоров напомнил о необходимости благоустройства территории после завершения работ.
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