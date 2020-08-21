Вертолет совершил жесткую посадку в Сибири

Вертолет с 17 людьми совершил жесткую посадку в Таштыпском районе Хакасии, сообщили amic.ru в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.
Инцидент случился вечером 20 августа. На борту Ми-8 находились четыре члена экипажа и 13 пассажиров.
"В результате происшествия члены экипажа и пассажиры не пострадали, воздушное судно имеет повреждения в виде излома передней стойки шасси", – уточнили в ведомстве.
По факту случившегося следственные органы проводят доследственную проверку. Они проверят действия ответственных лиц на наличие признаков нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
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