"Город готов". В СГК рассказали, когда в Барнауле стартует отопительный сезон

15 сентября Барнаул будет полностью готов к началу отопительного сезона: коммунальщики завершат ремонт и реконструкцию сетей и смогут в любой момент подать тепло в квартиры горожан. Об этом на онлайн-конференции заявил директор теплосетевого подразделения Сибирской генерирующей компании в Барнауле Александр Гросс. Он также рассказал, как в городе отбирают участки для замены теплосетей и сколько потратят на ремонт и перекладку в ближайшие годы.

Не хуже, чем было

Несколько недель осталось до завершения очередного этапа по проекту модернизации теплоснабжения в Барнауле. Программа работает второй год, и если в 2019-м в городе заменили 30 км сетей, потратив 1,2 млрд рублей, то на 2020 год запланировали перекладку 32 км на сумму 1,3 млрд рублей. Большую часть от этого объема – 20 км, или 60%, – компания уже выполнила.

Александр Гросс пояснил: на остальных участках работы уже подходят к концу либо будут завершены в ближайшие недели. Кстати, каждый барнаулец может узнать, на какой стадии находится ремонт на сетях рядом с его домом: компания подготовила онлайн-доклад о подготовке к зиме.

"Для нас срок окончания работ – 15 сентября. Для всех теплоснабжающих организаций это дата, когда мы должны все завершить, чтобы быть готовыми к началу отопительного сезона. Мы живем в Сибири, и были случаи, когда в середине сентября температура опускалась ниже 8 градусов, поэтому мы подавали тепло в дома. Но вот все сопутствующие ремонтной кампании работы, например, благоустройство, СГК завершит до 15 октября", – предупредил Гросс.

По его словам, в этом году во время опрессовки специалисты выявили на 11% меньше повреждений, чем в прошлом. Пока тепловики смотрят на эти цифры с "острожным оптимизмом".

"Если такая тенденция сохранится в следующем году, то можно будет с уверенностью говорить: это связано именно с заменой сетей", – говорит руководитель СГК.

Впервые в 2020 году в Барнауле тепловики приступили и к ремонту, и замене линий циркуляции горячего водоснабжения. Нередко барнаульцы жалуются, что в их квартиры подается не горячая, а теплая вода. Работы, начатые в СГК, позволят поддерживать в системе постоянную температуру и устранят подобную проблему.

Как подчеркнули на онлайн-конференции, жителей города волнует не только работа по ремонту теплосетей, но и последующее благоустройство на "вскопанных" участках: восстановление асфальтового покрытия, тротуаров, газонов. В СГК обещают: сделают все не хуже, чем было, и дадут гарантию.

"Если во время работ нам мешают конструкции, мы их демонтируем, а потом возвращаем. Если нарушили газон, завозим грунт и сеем траву. Если нарушаем асфальтовое покрытие тротуаров и дворов – восстанавливаем. Если дороги – нанимаем специальные организации, они проводят работы. По дорогам у нас гарантийные обязательства 5 лет, по остальным работам – 2 года", – говорит Гросс.

"Светофор" пока красный

В Сибирской генерирующей компании подсчитали, что из 1560 км теплосетей, которые находятся под контролем оператора, заменить необходимо 700 км, или 60%. По Сибири ситуация хуже только в Новосибирске. Разом провести такие работы компания не может, поэтому выбирает участки, которые находятся в критическом состоянии.

"У нас есть критерии отбора. Во-первых, это аварийные участки. Есть статистика по таким местам, которая трансформируется в карту, "светофор". Красным обозначены участки, где больше всего повреждений. Второй критерий – срок службы. Если сети более 50 лет и на ней есть повреждения, ее нужно перекладывать. Третий критерий – сети, где больше всего потребителей. Если сеть аварийная, ей уже более полувека и на ней запитаны десятки тысяч барнаульцев, то она попадает в план", – говорит руководитель СГК Александр Гросс.

Он отмечает, что пока "карта-светофор" "горит" красным цветом: в городе много участков, которые требуется заменить. Однако уже через 3-5 лет ситуация изменится. В СГК обещают: когда это произойдет, отключать горячую воду у горожан будут на меньший срок.

"Опрессовочные мероприятия, которые проводят для выявления слабых участков сети, отключают потребителей на три недели от горячей воды. Это много, мы понимаем. Но по двум программам до 2029 года в сферу теплоснабжения Барнаула направят 7-8 млрд рублей. Это позволит серьезно сократить сроки опрессовочных мероприятий, и отключение будет длиться уже не три недели, а семь-десять дней", – уверен Гросс.

Кстати, в планах Сибирской генерирующей компании – строительство и реконструкция не только сетей, но и котельных. В декабре 2019 года взяли на баланс имущество МУП "Энергетик". А это 34 котельные и 225 км теплосетей. Большая их часть находится Индустриальном районе, а также в Центральном и Ленинском.

"Часть потребителей МУП "Энергетик" мы подключим к нашим теплоисточникам, часть котельных переведем с угля на газ, в других заменим оборудование. Также мы планируем построить новые модульные котельные. Со следующего года начнутся работы по перекладке сетей", – говорит руководитель СГК.

Впервые – и навсегда

Отопительный сезон 2020 станет для СГК особенным еще и по другой причине: впервые компания будет подавать тепло на социальные объекты раньше, чем появится официальное распоряжение о начале отопительного сезона. Если такой эксперимент окажется успешным, его продлят и на следующие годы.

"Мы видим, что потребители, особенно соцобъекты, осенью хотели бы запускаться на 3-5 дней раньше, чем выходит распоряжение. На улице становится холодно, в детсадах температура падает, ребятишки мерзнут, но все ждут документа. В этом году мы будем готовы по заявкам потребителей уже с 15 сентября подать тепло. Это касается и окончания отопительного сезона: компания может продлевать его на 7-9 дней, если это будет необходимо", – подчеркивает Александр Гросс.

По его словам, такая возможность будет в первую очередь у детских садов, школ, больниц и других социальных объектов. Однако если в СГК от имени жильцов многоквартирных домов обратится управляющая компания, то и для них могут подать тепло раньше. В целом, по оценкам Гросса, уже сейчас можно говорить о том, что "город готов к предстоящему отопительному сезону".

Цифры

В управлении Сибирской генерирующей компании находятся 1560 км сетей, 477 центральных тепловых пунктов, 20 насосных станций.