В Бийске оцепили здание железнодорожного вокзала из-за подозрительного рюкзака

Здание железнодорожного вокзала Бийска полностью оцепили из-за оставленного кем-то рюкзака, сообщает "Бийский рабочий".
Людей, находящихся на территории комплекса, эвакуировали, а на место приехали экстренные службы города. После изучения подозрительного рюкзака его сочли безвредным. Никакой опасности для окружающих он не представляет.
Как уже писал amic.ru, 22 августа в барнаульской многоэтажке по Юрина, 204б к. 1, эвакуировали почти 60 человек из-за пожара. В течение 15 минут возгорание удалось локализовать, еще 25 минут потребовалось для полной ликвидации последствий пожара. Тогда обошлось без пострадавших.
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