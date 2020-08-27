В 2020 году подъем заболеваемости ОРВИ в Алтайском крае ожидают в конце сентября. Однако резкого скачка по числу заболевших не ожидается. Об этом 27 августа во время пресс-конференции рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Роспотребнадзора по региону Ольга Егорова.
"У нас ежегодно сезонный подъем заболеваемости ОРВИ отмечается в середине сентября. То есть когда все выходят из отпусков и приступают к своей трудовой деятельности, начинают работать детские сады и школы. И в этом году мы тоже ожидаем сезонный подъем заболеваемости в конце сентября. Но говорить пока о каком-то резком подъеме заболеваемости не приходится. Потому что соблюдение определенных требований, к которым мы уже привыкли с весны – дезинфекционный и масочный режим, социальная дистанция, – все это будет способствовать ограничению распространения заболеваемости", – отметила Егорова.
По ее словам, на протяжении всего августа в регионе не наблюдается повышения заболеваемости. Сейчас в Алтайском крае зарегистрировали 5,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это даже ниже среднемноголетнего и прошлогоднего уровней, а также ниже эпидпорогов.
Комментарии
Начало сезона ОРВИ - здравствуй дистант ?
т.е как всегда с ОРВи каждый год
Вообще антиковидные меры - маски, санитайзеры, дистанция конечно уменьшат заболеваемость простыми вирусами. Только вот когда пойдут симптомы будет боязно. Вдруг это недомогание не банальная сопля, а тот, чьё имя не произносится? Завещание писать?