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Зачем нужна прививка от гриппа и нужно ли ставить ее переболевшим COVID-19

, ИА "Амител"
Прививочная кампания в Алтайском крае длится уже неделю
Фото: Gustavo Fring, www.pexels.com

Фото: Gustavo Fring, www.pexels.com

С 21 августа в Алтайском крае начался период вакцинации против гриппа. За неделю прививку уже поставили более 16,4 тыс. человек, рассказала Ирина Переладова, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава региона. Зачем нужна прививка от гриппа, нужно ли ее ставить переболевшим COVID-19 и можно ли после нее заболеть – читайте в материале amic.ru. 

1
Зачем нужна прививка от гриппа?

Прививка от гриппа может сохранить не только здоровье, но и жизнь человека, объясняет Ирина Переладова. Введенный препарат формирует активный постпрививочный иммунитет, снижает смертность от осложнения гриппа и позволяет их избежать.

Эксперты предполагают, что в этом году сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом совпадет со второй волной коронавируса. А это, в свою очередь, приведет к повышению нагрузки на учреждения здравоохранения. Поэтому власти призывают жителей активнее прививаться от гриппа. 

2
Поставлю прививку и точно заболею... 
Это не так. Вакцина от гриппа не может вызвать грипп, она, наоборот, формирует иммунитет. Главное – поставить ее вовремя. Но небольшой подъем температуры после прививки все же возможен. И это нормальная реакция организма. "Поэтому неправильно говорить, что "поставили вакцину и на завтра заболели". Но здесь важно учитывать, что после того как поставили прививку, при формировании иммунитета в течение 2-3 дней возможен подъем температуры до 37 градусов. Есть индивидуальная непереносимость каких-то компонентов вакцины. Лучше обратитесь в медицинскую организацию. Там вам помогут разобраться, что же все-таки с вами случилось. Главное – сделать это вовремя", – добавила Переладова.
3
Поставил прививку от гриппа. Я полностью защищен?
Не совсем. То, что вы ставите прививку от гриппа, не дает гарантии, что вы не заболеете никакими другими респираторными инфекциями. А их ведь много. Так же много и штаммов самого гриппа. Вакцина содержит лишь несколько из них, наиболее распространенных. Но, как заверяют в Роспотребнадзоре, прививка действительно помогает снизить риск заражения гриппом. А если вы заболеете, то процесс выздоровления пройдет без осложнений.
4
Я переболел коронавирусом. Мне нужна прививка от гриппа?
Как объясняет Ирина Переладова, у переболевших новой коронавирусной инфекцией сформирован временный иммунитет против того возбудителя, который вызвал заболевание, то есть против коронавируса. Но нет иммунитета к другим видам инфекционных заболеваний, в том числе к гриппу. А поскольку организм и так ослаблен после серьезной болезни, лучше поберечься и защитить его от новых инфекций. "Переболевшие COVID-19, это как раз та категория людей, которой хотелось бы рекомендовать привиться в первую очередь", – отметила Ирина Переладова. 
5
Я в прошлом году ставил прививку. Зачем еще и сейчас ставить?

Есть распространенное мнение, что если в прошлом году поставили прививку от гриппа, то в этом она не потребуется. На самом деле это не так. Прививку нужно ставить каждый год.

Дело в том, что вакцина, которую вводят жителям Алтайского края в 2020 году, содержит штаммы вирусов, циркуляцию которых эксперты ожидают в предстоящем сезоне. Речь идет о двух вирусах гриппа А (H1N1 и H3N2) и вирусе типа группы B 2019 года. 

"Прошлогодняя прививка уже не имеет защитного титра антител и на сегодняшний день она не актуальна. Прививка от гриппа сезонная, она ставится каждый год", – подчеркивает Ирина Переладова.

6
Кому обязательно нужно ставить прививку от гриппа?

Тем, кому грипп угрожает наиболее серьезными последствиями. Традиционно в группу риска относят детей, беременных, людей с хроническими заболеваниями, а также людей старшего возраста.

"В первую очередь, мы призываем взрослое население старше 65 привиться против гриппа. Есть также люди с соматическими проблемами, сахарным диабетом, ожирением, эндокринными нарушениями. Хотелось бы отметить красной строкой – этот как раз тот контингент, который в первую очередь подлежит всем прививкам. Поэтому наличие соматической патологии должно не останавливать население, а, наоборот, сформировать посыл к тому, чтобы поставить прививку", – отмечает Ирина Переладова.

Также главный эпидемиолог Алтайского края считает, что прививку стоит поставить учителям, медработникам, сотрудникам соцучреждений и работникам организаций, которым ежедневно приходится встречаться с большим потоком людей. Роспотребнадзор призвал предпринимателей и руководителей организаций озаботиться вопросом вакцинации своих сотрудников. 

7
Как и где поставить прививку от гриппа в Алтайском крае?

Запишитесь на прием к врачу в свою участковую поликлинику (в небольших селах можно обратиться к фельдшеру). Только врач выписывает допуск на прививку. Это важно: ее можно ставить тем, у кого нет никаких инфекционных заболеваний либо противопоказаний.

"Почему обязательно должен быть прием? Потому что у каждого пациента есть свой соматический статус. Поэтому правильней сегодня будет сначала обратиться в участковую поликлинику, где примут решение: ставить прививку от гриппа сейчас или отсрочить ее на какое-то время", – объясняет Переладова. 

 

8
Кому прививку от гриппа ставят бесплатно?
На бесплатную иммунизацию могут рассчитывать граждане, входящие в национальный календарь профилактических прививок. Это дети с 6 месяцев, школьники, студенты, работники образовательных, медицинских, транспортных и коммунальных учреждений, беременные (2-й и 3-й триместр), пенсионеры, призывники, люди с хроническими заболеваниями.

Если вы не попали в список "бесплатников", то можете пройти вакцинацию за свой счет. Однако в поликлиниках Барнаула, которые обзвонил корреспондент amic.ru, сообщили, что поставить прививку платно можно будет только в середине сентября.
9
Когда лучше всего поставить прививку от гриппа?
Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют ставить прививку от гриппа со второй половины августа или в сентябре. По словам Ирины Переладовой, лучше всего это сделать сейчас, пока уровень заболеваемости ОРВИ в регионе небольшой (подъем ожидают в конце сентября). После того как вы поставите прививку, иммунитет будет формироваться 2-4 недели и сохранится на весь год.
Читайте также в сюжете: Грипп и ОРВИ в Алтайском крае
Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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