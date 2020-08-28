С 21 августа в Алтайском крае начался период вакцинации против гриппа. За неделю прививку уже поставили более 16,4 тыс. человек, рассказала Ирина Переладова, главный внештатный специалист эпидемиолог Минздрава региона. Зачем нужна прививка от гриппа, нужно ли ее ставить переболевшим COVID-19 и можно ли после нее заболеть – читайте в материале amic.ru.
Прививка от гриппа может сохранить не только здоровье, но и жизнь человека, объясняет Ирина Переладова. Введенный препарат формирует активный постпрививочный иммунитет, снижает смертность от осложнения гриппа и позволяет их избежать.
Эксперты предполагают, что в этом году сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом совпадет со второй волной коронавируса. А это, в свою очередь, приведет к повышению нагрузки на учреждения здравоохранения. Поэтому власти призывают жителей активнее прививаться от гриппа.
Есть распространенное мнение, что если в прошлом году поставили прививку от гриппа, то в этом она не потребуется. На самом деле это не так. Прививку нужно ставить каждый год.
Дело в том, что вакцина, которую вводят жителям Алтайского края в 2020 году, содержит штаммы вирусов, циркуляцию которых эксперты ожидают в предстоящем сезоне. Речь идет о двух вирусах гриппа А (H1N1 и H3N2) и вирусе типа группы B 2019 года.
"Прошлогодняя прививка уже не имеет защитного титра антител и на сегодняшний день она не актуальна. Прививка от гриппа сезонная, она ставится каждый год", – подчеркивает Ирина Переладова.
Тем, кому грипп угрожает наиболее серьезными последствиями. Традиционно в группу риска относят детей, беременных, людей с хроническими заболеваниями, а также людей старшего возраста.
"В первую очередь, мы призываем взрослое население старше 65 привиться против гриппа. Есть также люди с соматическими проблемами, сахарным диабетом, ожирением, эндокринными нарушениями. Хотелось бы отметить красной строкой – этот как раз тот контингент, который в первую очередь подлежит всем прививкам. Поэтому наличие соматической патологии должно не останавливать население, а, наоборот, сформировать посыл к тому, чтобы поставить прививку", – отмечает Ирина Переладова.
Также главный эпидемиолог Алтайского края считает, что прививку стоит поставить учителям, медработникам, сотрудникам соцучреждений и работникам организаций, которым ежедневно приходится встречаться с большим потоком людей. Роспотребнадзор призвал предпринимателей и руководителей организаций озаботиться вопросом вакцинации своих сотрудников.
Запишитесь на прием к врачу в свою участковую поликлинику (в небольших селах можно обратиться к фельдшеру). Только врач выписывает допуск на прививку. Это важно: ее можно ставить тем, у кого нет никаких инфекционных заболеваний либо противопоказаний.
"Почему обязательно должен быть прием? Потому что у каждого пациента есть свой соматический статус. Поэтому правильней сегодня будет сначала обратиться в участковую поликлинику, где примут решение: ставить прививку от гриппа сейчас или отсрочить ее на какое-то время", – объясняет Переладова.
Если вы не попали в список "бесплатников", то можете пройти вакцинацию за свой счет. Однако в поликлиниках Барнаула, которые обзвонил корреспондент amic.ru, сообщили, что поставить прививку платно можно будет только в середине сентября.
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