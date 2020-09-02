Погода резко испортится в Алтайском крае в пятницу, 4 сентября. Такой прогноз дают в региональном Гидрометцентре.
В четверг, 3 сентября, в крае еще будет жаркая погода. Столбики термометров по региону покажут +26...+31 градус. Местами по северо-западу кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы до 20 м/с.
В Барнауле будет +26...+28°С, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы до 17 м/с.
Однако уже в пятницу, 4 августа, в регионе резко похолодает. По краю синоптики обещают +15...+20 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, местами по востоку сильные дожди, грозы, град. Ветер западный, 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.
В Барнауле прогнозируют +16...+18 градусов, кратковременные дожди, гроза, возможен град. Ветер западный, 8-13 м/с.
Ранее amic.ru сообщал о том, что 2 и 3 сентября в Алтайском крае сохраняется повышенная пожароопасность.
Комментарии
Ну вот и погода налаживается.