В центре Барнаула загорелся деревянный дом. Видео

Фото: amic.ru
В центре Барнаула на улице Пролетарской, 81 загорелся заброшенный двухэтажный деревянный дом, сообщают очевидцы.
Крыша здания полностью объята пламенем. На месте работают пожарные. Подробности уточняются.
Новость дополняется.
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Фото: amic.ru
В центре Барнаула на улице Пролетарской, 81 загорелся заброшенный двухэтажный деревянный дом, сообщают очевидцы.
Крыша здания полностью объята пламенем. На месте работают пожарные. Подробности уточняются.
Новость дополняется.
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