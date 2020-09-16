Apple представила новые iPad и Apple Watch

Компания Apple во время презентации Time Flies представила сразу четыре новых устройства. Несмотря на ожидания миллионов фанатов, купертиновцы не показали iPhone 12, и причина тому – коронавирус. Зато американский бренд презентовал новые Apple Watch и iPad.

Новое поколение умных часов Apple Watch Series 6 по цене от 36 990 рублей станет флагманом в новой линейке. Гаджет получил функции мониторинга кислорода в крови, проверки на заражение COVID-19, измерения высоты и процессор S6, который на 20% быстрее предыдущего. Кроме того, часы будут доступны в новых цветах.

Apple Watch SE – бюджетная модель умных часов. Устройство оборудовали процессором S5 и функциями Series 3 и Series 6 (водонепроницаемость, семейные настройки, измерение высоты и обнаружение падения). Стоимость SE – от 24 990 рублей.

После презентации часов и подписок на сервисы Apple, компания представила новые планшеты – iPad 8 и iPad Air 4.

iPad 8 стал прямым продолжением предыдущих моделей – у него классический дизайн, кнопка Home и 10,2-дюймовый дисплей. Девайс укомплектовали процессором A12, который также установлен в iPhone XS, XS Max и XR. Цены на самый доступный планшет компании начинаются от 29 990 рублей.

И последней новинкой на презентации стал iPad Air – планшет с безрамочным дизайном, очень похожим на iPad Pro 2018 года. Устройство получило новейший 5-нанометровый чип A14, одинарную камеру на 12 мегапикселей, Touch ID в верхней кнопке питания, а также поддержку USB-C и Apple Pencil второго поколения. Девайс доступен в пяти цветах, а ценник стартует с 55 900 рублей.

Как уже писал amic.ru, из-за пандемии коронавируса Apple не успела наладить производство iPhone 12 и перенесла презентацию новых смартфонов на октябрь.