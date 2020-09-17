Четверг, 17 Сентябрь, 15:18

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,93
€ 88,86
23°


1085281 +5762
Обь
179см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

У Алтая есть "Энергия". Что сделал Виктор Томенко за два года губернаторства?

, ИА "Амител"
Как идет реализация предвыборной программы Виктора Томенко?

Два года назад, 17 сентября 2018 года, губернатором Алтайского края стал Виктор Томенко, одержавший убедительную победу на выборах главы региона уже в первом туре. До этого, с 30 мая 2018-го, он был исполняющим обязанности губернатора после ухода прежнего руководителя региональной администрации Александра Карлина. Биография нового главы края, его управленческий опыт (экономическое образование, работа в крупных бизнес-структурах), давали надежду: стиль его руководства будет отличаться от того, которого придерживался предшественник.

На губернаторские выборы Томенко шел с программой "Алтайский край: энергия развития". Что же изменилось за эти два года в общественной, политической и экономической жизни региона? Насколько успешно губернаторская программа воплощалась в реальность? Об этом – в материале amic.ru.

Агробизнес меняет направление

После прихода в администрацию края нового руководителя многие жители региона ожидали плана действий для ключевого направления экономики региона — АПК. Для него программа "Энергия развития" предусматривала переход от самообеспечения к активной экспортной стратегии. По сути, это смена направления развития отрасли. И первые шаги сделаны. Так, к 2024 году объем инвестиций на приобретение сельхозтехники был запланирован в объеме не менее 30 млрд рублей. На 1 сентября 2020 года сельхозтехники и оборудования закуплено на 27,7 млрд рублей (кстати, суммарный показатель за тот же период 2018 года равняется объему только за первое полугодие 2020-го). Что касается объема переработки сельхозпродукции, то на 1 сентября 2020 года, по информации Алтайкрайстата, индекс производства пищевых продуктов в крае составил 106,6% (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году; объем производства напитков – 108,4%. Решается и один из самых больных вопросов регионального АПК — грантовая поддержка хозяйств малых форм. Всего к 2024 году намечено поддержать не менее 150 малых форм хозяйствования. По данным краевого Минсельхоза, к началу сентября такую помощь уже получили 118 малых форм.

Конечно, подъем краевого АПК немыслим без строительства новых крупных предприятий отрасли. И такое строительство в губернаторскую двухлетку Томенко уже воплощается. В Новоалтайске идет строительство предприятия по производству полнорационных кормовых добавок на основе соевого жмыха и гороха для животноводства и птицеводств ООО "АлтайПродукт" в Новоалтайске. Проект рассчитан на несколько лет – 2019-2025 годы, объем инвестиций – 137 млн рублей. Как сообщил amic.ru директор "АлтайПродукта" Алексей Чернышев, в настоящее время завершен первый этап реализации проекта. Скоро начнется производство продукции. В полном объеме производственный процесс будет налажен примерно через два года. При этом собственники предприятия надеются на поддержку в рамках создания в Новоалтайске ТОР (Территории опережающего развития).

Перезагрузить промышленность

С приходом на пост губернатора края Виктора Томенко запустили "Пятилетку перезагрузки" промышленности края. В рамках предвыборной программы предусмотрено повысить инновационную активность предприятий на 15%. Как свидетельствуют данные регионального Минпромторга, на 1 сентября 2020 года этот показатель достиг 14,8% (при этом затраты на исследования и разработки в январе-марте 2020 по отношению к январю-марту 2018 года существенно выросли– 339,5 млн рублей против 295,7 млн рублей).

Программа "Энергия развития" охватывала все ключевые направления жизни региона, касающиеся экономики, социальной сферы, культуры, благоустройства и пр. В ней предусматривался рост заработной платы не менее чем в 1,6 раза к 2024 году. К настоящему времени, по данным регионального Управления по труду и занятости населения, за первое полугодие 2020 года уровень среднемесячной зарплаты по краю составил 28,7 тысячи рублей, темп роста – 117,6% к аналогичному периоду 2018 года (в первом полугодии 2018 года уровень среднемесячной зарплаты по краю составил 24,4 тысячи рублей).

Предвыборная программа Виктора Томенко также предусматривала создание не менее 25 тысяч высокопроизводительных рабочих мест за шесть лет работы главой региона. По итогам 2018 года, согласно информации Минэкономразвития края и управления по труду и занятости населения, в крае было 214,3 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, в том числе 137,6 тысячи – во внебюджетном секторе экономики. Таким образом, прирост к уровню 2017 года составил 19,3 тысячи единиц или 9,9%. В 2019 году насчитывалось 246,3 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, из них 167,4 тысячи – во внебюджетном секторе экономики. Получается, что на 1 сентября 2020 года прирост к уровню 2018 года отмечен на уровне 32 тысяч рабочих мест (14,9%), из них 29,8 тысячи – во внебюджетном секторе экономики. Кстати, самый высокий прирост отмечен в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств, в отрасли обрабатывающих производств, в сельском хозяйстве. Все это позволяет говорить, что данный раздел программы выполняется даже с некоторым опережением.

Всего же, как отмечает краевое Минэкономразвития, рост производительности труда на 1 сентября 2020 года составил 101,3%, что выше общероссийского показателя роста заработной платы.

Есть надежда, что в лучшую сторону на экономическую ситуацию в регионе окажет запуск кожевенного завода в Заринске — в рамках образованной там территории опережающего развития. Реализация проекта идет с 2015 года и должна завершиться в 2020-м. Общий объем инвестиций составляет 2,062 млрд рублей. Как сообщил генеральный директор ООО "Русская кожа Алтай" Сергей Филатов, к настоящему времени все строительные работы на предприятии завершены и собственники получили заключение о том, что объект соответствует всем необходимым требованиям.

"В сентябре 2020 года плановый выпуск продукции должен составить 30% от проектной мощности. Надеемся до конца года нарастить объемы до 40-50%. Количество работников в настоящее время составляет около 140 человек, их набор мы продолжаем", – подчеркнул Филатов.

Было бы здоровье, остальное приложится

Капитальный ремонт детских садов и школ, создание условий для творчества одаренных детей — все это было предусмотрено разделом программы "Интеллектуальный капитал. Новые перспективы". На 1 сентября 2020 года в крае в рамках реализации программы было построено семь детских садов, всего к 2024 году их планируется построить десять. К 2024 году намечалось провести капитальный ремонт 37 детсадов, на 1 сентября 2020 года такой ремонт осуществлен уже в 69 заведениях.

Также к 2024 году запланировано построить 19 новых школ, к началу сентября построено три школы. Капитальный ремонт произведен в 121 школе, в то время как предвыборная программа Томенко предусматривала ремонт 77 школ.

В программе предусматривалось к 2024 году запустить в крае не менее 60 фельдшерско-акушерских пунктов, на начало сентября 2020-го, по информации регионального Минздрава, работает 21 новый пункт. Также планируется к 2024 году дополнительно оснастить медицинским оборудованием не менее 75 поликлинических отделений и детских поликлиник, к сентябрю 2020-го такое оборудование получило 41 медучреждение.

Важным событием в региональной медицине стал запуск центра позитронно-эмиссионной томографии. Реализация проекта началась в 2017 году. Общий объем инвестиций – 512 млн рублей. И 22 июня 2020 года это учреждение – ООО "ЛДЦ МИБС" – приступило к работе, сообщила amic.ru гендиректор центра Ирина Кригер.

"Мы очень плодотворно взаимодействуем с краевой администрацией, решен целый ряд важных для нас вопросов по аренде земли и ряду других, – подчеркнула она. – Наше учреждение специализируется на диагностике и лечении онкологических заболеваний, что очень важно для нашего региона, где данные заболевания, увы, не редкость. В подходе к нашим заботам и нуждам, думаю, проявилось особое внимание нашего губернатора, который понимает важность вопросов охраны здоровья живущих в Алтайском крае. Это, конечно, выход на новый этап в диагностике, профилактике и лечении онкологических заболеваний. На ближайшие годы точно".

На спортивных аренах Алтая

Особое внимание губернатор уделяет физической культуре и спорту. В его отличной спортивной форме могли убедиться пользователи социальных сетей, где распространялись ролики занятий Виктора Петровича в спортзале. В его предвыборной программе запланировано к 2024 году отремонтировать и построить в крае не менее 200 спортивных площадок и хоккейных коробок, а также пять футбольных полей (два из них уже действуют). По данным краевого Минспорта, в ходе реализации региональной адресной инвестиционной программы в 2019 году построена универсальная быстровозводимая крытая спортивная площадка в Алейске. Возвели спортивные сооружения в селе Советском, реконструированы плоскостные спортивные сооружения на стадионе "Октябрь" МКУ ДО "Мамонтовская ДЮСШ" в селе Мамонтово, произведен капитальный ремонт стадиона в поселке Алейском и пр.

Одним из крупных проектов является строительство многофункционального тренировочного круглогодичного ледового комплекса для занятия зимними видами спорта в Рубцовске. Его возведение идет в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Алтайского края и ООО "Арена". Сроки реализации проекта – 2018-2020 годы. Общий объем инвестиций – 243,9 млн рублей. Как сообщил amic.ru руководитель проекта Денис Гончаров, ввод в строй ледового комплекса должен состояться в середине октября 2020 года. – Краевая администрация со своей стороны выполняет все взятые обязательства. Такой подход губернатора к развитию физической культуры и спорта в крае не может не импонировать, – сказал Гончаров.

Конечно, губернатор и его команда понимают, что для реализации некоторых направлений программы еще предстоит приложить немало усилий. Например, в части создания условий для строительства и ввода в эксплуатацию жилья, строительства и ремонта дорог, интернетизации домашних хозяйств и социально значимых объектов, строительства и ремонта Домов культуры и других пунктов программы. От успешной реализации этих пунктов во многом будет зависеть качество жизни здесь. Судя по всему, команда Виктора Томенко взяла курс на избавление Алтайского края от клейма "депрессивного региона". Будущее покажет, насколько успешно он будет реализован.

Материалы по теме

 


Комментарии

17.09.2020 13:23
Житель Барнаула

Справедливый вопрос в заголовке!

17.09.2020 13:39
- гость -

Средства краю выделяют на все направления. Это главное.

17.09.2020 13:45
Лола

Пандемия поможет аграрным регионам выжить. В мире ожидают голод, так что сажайте больше не только гречки, но и подсолнуха, всего что можно продать на экспорт , после удовлетворения внутреннего спроса.

17.09.2020 13:50
- гость -

Реляции не стыкуются с реальностью. Жизнь в крае становится всё гаже и гаже. Никаких отличий от предыдущего туловища в губер-кресле нет.

17.09.2020 14:05
- гость -

Одно видно, что бухгалтер! С цифрами статистики жонглировать уже научился.
А по факту как бал Алтай дном Сибири так и остается!

17.09.2020 14:26
- гость -

Алтай аграрный и дном не был и не будет. Всё землм в обороте. Хлеб самый важный продукт.

17.09.2020 14:55
ГОСТЬ

Модест и Индустриальные теплицы продал, развивает он

17.09.2020 15:04
- гость -

17.09.2020 13:45
Лола
так что сажайте больше не только гречки, но и подсолнуха, всего что можно продать на экспорт

Самое время сейчас сажать.

17.09.2020 15:06
гость

Всего же, как отмечает краевое Минэкономразвития, рост производительности труда на 1 сентября 2020 года составил 101,3%, что выше общероссийского показателя роста заработной платы.
Сопоставление показателей роста производительности труда и роста заработной платы - это сравнение Минэкономразвития или журналиста без имени?

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
15:16
В России за сутки выявили 5762 новых случая коронавируса 0
15:03
Новый спортклуб и игры-квесты. В АлтГПУ стартовал проект "Победа с университетом" 0
14:46
64 новых случая COVID-19 выявили в Алтайском крае 0
14:43
В Барнауле откроют движение по второй полосе объездной дороги 1
14:33
"Прикован к постели". Стало известно о критическом состоянии Бориса Моисеева 4
14:20
Следователи рассказали, в чем подозревают Ирину Долгову 13
14:02
Переломало все ноги. Сбитую машиной косулю четыре часа оперировали в Барнауле 4
13:46
Управление и развитие. Открыт набор на бесплатный бизнес-тренинг в Бийске 0
13:35
На бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову завели уголовное дело 10
13:26
Воду возвращают в дома барнаульцев после коммунальной аварии 0
13:13
Алтайский Минздрав опроверг информацию о закрытии "Дара" на карантин 6
13:05
У Алтая есть "Энергия". Что сделал Виктор Томенко за два года губернаторства? 9
12:52
Женщина написала слово из трех букв на памятнике Ленину в центре Барнаула 19
12:39
Главный синоптик России ожидает аномальное потепление в Сибири 0
12:25
В Барнауле 39 человек тушили пожар в двухэтажном доме 0
12:14
Ты сюда не ходи. Какие дороги перекроют в Барнауле на День города? 5
12:02
БК "Барнаул" разгромил красноярский "Енисей-2" 1
11:49
Любовница Тарзана обнародовала интимные кадры со стриптизером 17
11:37
Житель Алтайского края отправился в тюрьму за совращение четырехлетней девочки 2
11:25
Зеленое будущее. Жители Барнаула могут подарить городу целый лес 0
11:15
Снова "Город. Слушай!". Второй сезон аудиогида по Барнаулу 1
11:03
"Город. Слушай!". История №13. Сереброплавильный завод 5
10:51
В России сократят расходы на зарплаты чиновников и вооружение 16
10:39
В Барнауле продезинфицировали дороги, площади и общественные места ко Дню города 6
10:27
Снятого с выборов скандального чиновника могут пригласить в мэрию Бийска 0
10:13
Стали известны цены на PlayStation 5 в России 0
10:01
Большим разработкам – большое будущее. Предприятия Алтая получат грантовую поддержку 1
09:40
На сверхзвуке: как в Барнаул прилетели "Стрижи" и что они покажут на День города 48
09:36
На месте гигантского провала в центре Барнаула завершаются ремонтные работы 0
09:25
В России с 2021 года вырастут пенсии. У кого именно и на сколько? 8
09:14
Это вам не Эмираты. Барнаульские эксперты встали на защиту городского "Ковша" 12
09:02
В Алтайском крае хотят запретить продажу зажигалок и энергетиков детям 7
08:51
Алена Водонаева призвала женщин не тратить время на мужчин без собственного жилья 31
08:40
Республика Алтай поставила суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом 6
08:27
Специальное оборудование для реабилитации юных пациентов поступило в Рубцовск 1
08:14
Минэкономразвития считает, что рубль укрепится к концу года 8
08:01
Как бесплатно избавиться от варикоза и риска тромбоза с помощью лазера 0
07:50
Звезда "Универа" поделилась откровенным снимком в бикини 8
07:33
Россия изменила правила въезда в страну 0
07:18
Доктор Мясников оценил опасность переболевших коронавирусом для окружающих 17
07:03
ПФР в Алтайском крае ищет детей, которые не получили "путинские" 10 тыс. рублей 1
06:47
Канье Уэст назвал себя Моисеем и опубликовал пост с Путиным 0
06:32
Фотографы устроили флешмоб в Сети, показав закулисье глянцевых снимков 1
06:15
Алтайский край на 100% готов к отопительному сезону 11
06:01
Порывистый ветер и похолодание. О погоде в Алтайском крае 17 сентября 0
23:54
Такой день. Прилет "Стрижей" и огромная яма в центре Барнаула 0
23:11
Депутата АКЗС хотят оставить без работы, но он считает это незаконным 3
22:49
Андерс Брейвик, который убил 77 человек, попросил условно-досрочного освобождения 6
22:06
Бюджет Алтайского края получил больше 28 млрд налогов и страховых взносов 1
21:55
Обновленную Доску почета открыли в Барнауле 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.