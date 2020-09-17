У Алтая есть "Энергия". Что сделал Виктор Томенко за два года губернаторства?

Два года назад, 17 сентября 2018 года, губернатором Алтайского края стал Виктор Томенко, одержавший убедительную победу на выборах главы региона уже в первом туре. До этого, с 30 мая 2018-го, он был исполняющим обязанности губернатора после ухода прежнего руководителя региональной администрации Александра Карлина. Биография нового главы края, его управленческий опыт (экономическое образование, работа в крупных бизнес-структурах), давали надежду: стиль его руководства будет отличаться от того, которого придерживался предшественник.

На губернаторские выборы Томенко шел с программой "Алтайский край: энергия развития". Что же изменилось за эти два года в общественной, политической и экономической жизни региона? Насколько успешно губернаторская программа воплощалась в реальность? Об этом – в материале amic.ru.

Агробизнес меняет направление

После прихода в администрацию края нового руководителя многие жители региона ожидали плана действий для ключевого направления экономики региона — АПК. Для него программа "Энергия развития" предусматривала переход от самообеспечения к активной экспортной стратегии. По сути, это смена направления развития отрасли. И первые шаги сделаны. Так, к 2024 году объем инвестиций на приобретение сельхозтехники был запланирован в объеме не менее 30 млрд рублей. На 1 сентября 2020 года сельхозтехники и оборудования закуплено на 27,7 млрд рублей (кстати, суммарный показатель за тот же период 2018 года равняется объему только за первое полугодие 2020-го). Что касается объема переработки сельхозпродукции, то на 1 сентября 2020 года, по информации Алтайкрайстата, индекс производства пищевых продуктов в крае составил 106,6% (в сопоставимых ценах) по отношению к предыдущему году; объем производства напитков – 108,4%. Решается и один из самых больных вопросов регионального АПК — грантовая поддержка хозяйств малых форм. Всего к 2024 году намечено поддержать не менее 150 малых форм хозяйствования. По данным краевого Минсельхоза, к началу сентября такую помощь уже получили 118 малых форм.

Конечно, подъем краевого АПК немыслим без строительства новых крупных предприятий отрасли. И такое строительство в губернаторскую двухлетку Томенко уже воплощается. В Новоалтайске идет строительство предприятия по производству полнорационных кормовых добавок на основе соевого жмыха и гороха для животноводства и птицеводств ООО "АлтайПродукт" в Новоалтайске. Проект рассчитан на несколько лет – 2019-2025 годы, объем инвестиций – 137 млн рублей. Как сообщил amic.ru директор "АлтайПродукта" Алексей Чернышев, в настоящее время завершен первый этап реализации проекта. Скоро начнется производство продукции. В полном объеме производственный процесс будет налажен примерно через два года. При этом собственники предприятия надеются на поддержку в рамках создания в Новоалтайске ТОР (Территории опережающего развития).

Перезагрузить промышленность

С приходом на пост губернатора края Виктора Томенко запустили "Пятилетку перезагрузки" промышленности края. В рамках предвыборной программы предусмотрено повысить инновационную активность предприятий на 15%. Как свидетельствуют данные регионального Минпромторга, на 1 сентября 2020 года этот показатель достиг 14,8% (при этом затраты на исследования и разработки в январе-марте 2020 по отношению к январю-марту 2018 года существенно выросли– 339,5 млн рублей против 295,7 млн рублей).

Программа "Энергия развития" охватывала все ключевые направления жизни региона, касающиеся экономики, социальной сферы, культуры, благоустройства и пр. В ней предусматривался рост заработной платы не менее чем в 1,6 раза к 2024 году. К настоящему времени, по данным регионального Управления по труду и занятости населения, за первое полугодие 2020 года уровень среднемесячной зарплаты по краю составил 28,7 тысячи рублей, темп роста – 117,6% к аналогичному периоду 2018 года (в первом полугодии 2018 года уровень среднемесячной зарплаты по краю составил 24,4 тысячи рублей).

Предвыборная программа Виктора Томенко также предусматривала создание не менее 25 тысяч высокопроизводительных рабочих мест за шесть лет работы главой региона. По итогам 2018 года, согласно информации Минэкономразвития края и управления по труду и занятости населения, в крае было 214,3 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, в том числе 137,6 тысячи – во внебюджетном секторе экономики. Таким образом, прирост к уровню 2017 года составил 19,3 тысячи единиц или 9,9%. В 2019 году насчитывалось 246,3 тысячи высокопроизводительных рабочих мест, из них 167,4 тысячи – во внебюджетном секторе экономики. Получается, что на 1 сентября 2020 года прирост к уровню 2018 года отмечен на уровне 32 тысяч рабочих мест (14,9%), из них 29,8 тысячи – во внебюджетном секторе экономики. Кстати, самый высокий прирост отмечен в сфере торговли и ремонта автотранспортных средств, в отрасли обрабатывающих производств, в сельском хозяйстве. Все это позволяет говорить, что данный раздел программы выполняется даже с некоторым опережением.

Всего же, как отмечает краевое Минэкономразвития, рост производительности труда на 1 сентября 2020 года составил 101,3%, что выше общероссийского показателя роста заработной платы.

Есть надежда, что в лучшую сторону на экономическую ситуацию в регионе окажет запуск кожевенного завода в Заринске — в рамках образованной там территории опережающего развития. Реализация проекта идет с 2015 года и должна завершиться в 2020-м. Общий объем инвестиций составляет 2,062 млрд рублей. Как сообщил генеральный директор ООО "Русская кожа Алтай" Сергей Филатов, к настоящему времени все строительные работы на предприятии завершены и собственники получили заключение о том, что объект соответствует всем необходимым требованиям.

"В сентябре 2020 года плановый выпуск продукции должен составить 30% от проектной мощности. Надеемся до конца года нарастить объемы до 40-50%. Количество работников в настоящее время составляет около 140 человек, их набор мы продолжаем", – подчеркнул Филатов.

Было бы здоровье, остальное приложится

Капитальный ремонт детских садов и школ, создание условий для творчества одаренных детей — все это было предусмотрено разделом программы "Интеллектуальный капитал. Новые перспективы". На 1 сентября 2020 года в крае в рамках реализации программы было построено семь детских садов, всего к 2024 году их планируется построить десять. К 2024 году намечалось провести капитальный ремонт 37 детсадов, на 1 сентября 2020 года такой ремонт осуществлен уже в 69 заведениях.

Также к 2024 году запланировано построить 19 новых школ, к началу сентября построено три школы. Капитальный ремонт произведен в 121 школе, в то время как предвыборная программа Томенко предусматривала ремонт 77 школ.

В программе предусматривалось к 2024 году запустить в крае не менее 60 фельдшерско-акушерских пунктов, на начало сентября 2020-го, по информации регионального Минздрава, работает 21 новый пункт. Также планируется к 2024 году дополнительно оснастить медицинским оборудованием не менее 75 поликлинических отделений и детских поликлиник, к сентябрю 2020-го такое оборудование получило 41 медучреждение.

Важным событием в региональной медицине стал запуск центра позитронно-эмиссионной томографии. Реализация проекта началась в 2017 году. Общий объем инвестиций – 512 млн рублей. И 22 июня 2020 года это учреждение – ООО "ЛДЦ МИБС" – приступило к работе, сообщила amic.ru гендиректор центра Ирина Кригер.

"Мы очень плодотворно взаимодействуем с краевой администрацией, решен целый ряд важных для нас вопросов по аренде земли и ряду других, – подчеркнула она. – Наше учреждение специализируется на диагностике и лечении онкологических заболеваний, что очень важно для нашего региона, где данные заболевания, увы, не редкость. В подходе к нашим заботам и нуждам, думаю, проявилось особое внимание нашего губернатора, который понимает важность вопросов охраны здоровья живущих в Алтайском крае. Это, конечно, выход на новый этап в диагностике, профилактике и лечении онкологических заболеваний. На ближайшие годы точно".

На спортивных аренах Алтая

Особое внимание губернатор уделяет физической культуре и спорту. В его отличной спортивной форме могли убедиться пользователи социальных сетей, где распространялись ролики занятий Виктора Петровича в спортзале. В его предвыборной программе запланировано к 2024 году отремонтировать и построить в крае не менее 200 спортивных площадок и хоккейных коробок, а также пять футбольных полей (два из них уже действуют). По данным краевого Минспорта, в ходе реализации региональной адресной инвестиционной программы в 2019 году построена универсальная быстровозводимая крытая спортивная площадка в Алейске. Возвели спортивные сооружения в селе Советском, реконструированы плоскостные спортивные сооружения на стадионе "Октябрь" МКУ ДО "Мамонтовская ДЮСШ" в селе Мамонтово, произведен капитальный ремонт стадиона в поселке Алейском и пр.

Одним из крупных проектов является строительство многофункционального тренировочного круглогодичного ледового комплекса для занятия зимними видами спорта в Рубцовске. Его возведение идет в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Алтайского края и ООО "Арена". Сроки реализации проекта – 2018-2020 годы. Общий объем инвестиций – 243,9 млн рублей. Как сообщил amic.ru руководитель проекта Денис Гончаров, ввод в строй ледового комплекса должен состояться в середине октября 2020 года. – Краевая администрация со своей стороны выполняет все взятые обязательства. Такой подход губернатора к развитию физической культуры и спорта в крае не может не импонировать, – сказал Гончаров.

Конечно, губернатор и его команда понимают, что для реализации некоторых направлений программы еще предстоит приложить немало усилий. Например, в части создания условий для строительства и ввода в эксплуатацию жилья, строительства и ремонта дорог, интернетизации домашних хозяйств и социально значимых объектов, строительства и ремонта Домов культуры и других пунктов программы. От успешной реализации этих пунктов во многом будет зависеть качество жизни здесь. Судя по всему, команда Виктора Томенко взяла курс на избавление Алтайского края от клейма "депрессивного региона". Будущее покажет, насколько успешно он будет реализован.