Горный Алтай побил свой рекорд по числу заболевших коронавирусом

В Республике Алтай впервые зафиксировали 70 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших выросло до 2868. Об этом пишет региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 27 жителей Кош-Агачского района (из них 18 детей); у 13 жителей Турочакского района (пять детей); у 11 жителей города Горно-Алтайска (один ребенок); у семи жителей Майминского района; у семи жителей Онгудайского района (четыре ребенка); у четырёх жителей Улаганского района (один ребенок) и у одного жителя Шебалинского района.

Выздоровели в общей сложности 2276 человек, в том числе 24 – за последние сутки.