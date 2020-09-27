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Новости

В Алтайском крае создадут комиссию для контроля школьного питания

, ИА "Амител"
В нее войдут представители Роспотребнадзора, Минобразования и общественники
Фото: Общественная палата Алтайского края

Фото: Общественная палата Алтайского края

Общественная палата Алтайского края обсудила организацию бесплатного питания в школах Алтайского края и пришла к выводу о необходимости создания органа общественного контроля за этим процессом.

В комиссию для контроля качества школьного питания войдут общественники, а также представители региональных Минобразования и Роспотребнадзора.

"Направлены запросы в Роспотребнадзор, Министерство образования Алтайского края, а также рабочую группу Государственной Думы РФ по парламентскому контролю за обеспечением бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, для прояснения ситуации в части достоверности информации по данной теме", – уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Вместе с тем участники обсуждения считают, что Министерство образования Алтайского края оперативно реагировало на обращения граждан, в том числе и по вопросу горячего питания. Судя по количеству жалоб на горячую линию, касающихся организации питания, их можно считать единичными, рассудили общественники.

Как ранее сообщил amic.ru, с 1 сентября все школьники начальных классов в Алтайском крае обеспечены бесплатными горячими обедами. Всего в регионе насчитывается порядка 119 тысяч учащихся первых-четвертых классов.

Возмущение части родителей вызвал тот факт, что первую смену кормят кашами, в то время как вторая получает полный набор: суп, второе и компот.

Руководитель комбината школьного питания "Глобус" Евгений Скурлатов объяснил, что такое меню разрабатывал Московский институт отраслевого питания.

Позднее глава рабочей группы Госдумы по контролю за обеспечением школьников бесплатным горячим питанием Геннадий Онищенко подверг резкой критике организацию школьного питания в Алтайском крае. В числе претензий были жалобы родителей на отсутствие в меню детей мяса и "полный износ оборудования в 700 из 1025 школ".

В региональном Министерстве образования и науки ответили Онищенко. Начальник отдела организации общего образования и оценочных процедур ведомства Наталья Полосина объяснила, что на самом деле серьезных проблем в этой сфере в настоящее время нет.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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