Выяснилось, как чувствуют себя сопровождавшие Томенко во время прогулки на День города

Первые лица Алтайского края, которые сопровождали губернатора Виктора Томенко во время прогулки по проспекту Ленина в день рождения Барнаула, чувствуют себя хорошо. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Так, вице-премьеры Денис Губин и Виталий Снесарь находятся на рабочих местах. Спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко также здоров и находится на работе. Продолжают трудиться глава Барнаула Вячеслав Франк, его замы Юрий Еремеев и Анатолий Воронков и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Как уже писал amic.ru, сам Виктор Томенко чувствует себя нормально и работает дистанционно. О том, что губернатор болен COVID-19, стало известно во вторник, 22 сентября.