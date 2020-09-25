Выяснилось, как чувствуют себя сопровождавшие Томенко во время прогулки на День города

Первые лица Алтайского края, которые сопровождали губернатора Виктора Томенко во время прогулки по проспекту Ленина в день рождения Барнаула, чувствуют себя хорошо. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Так, вице-премьеры Денис Губин и Виталий Снесарь находятся на рабочих местах. Спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко также здоров и находится на работе. Продолжают трудиться глава Барнаула Вячеслав Франк, его замы Юрий Еремеев и Анатолий Воронков и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.
Как уже писал amic.ru, сам Виктор Томенко чувствует себя нормально и работает дистанционно. О том, что губернатор болен COVID-19, стало известно во вторник, 22 сентября.
Комментарии
Да уж, лица....
Первые лица Алтайского края.
А вторые кто?
А третьи?
А кто не первые лица?
Кто все остальные?
Мусор?
"Первые лица Алтайского края, которые сопровождали губернатора Виктора Томенко во время прогулки по проспекту Ленина в день рождения Барнаула, чувствуют себя хорошо"
Может наступить такое время, когда будет хорошо, если они хоть как-нибудь будут себя чувствовать.
"Чиновники продолжают работать"
До кровавых мозолей. Каждый сам с собою, левою рукою.
Хилые какие-то губернаторы пошли. Замы покрепче будут.
Зараза к заразе не пристает.
Да им еще ЗППП ни одно не страшно. Догадываетесь, почему?
Рукопожатия крепкие.
А как же изоляция на 2 недели- контактных самоизолирут-(ся)? Приказ МЗ един по всей РФ.Или я что-то не понимаю? Вот главный привитый эпидемиолог что скажет?
Может кто принес?
Кто-то из них и заразил губернатора...ну не в автобусе же он вирус подхватил, там все ездят в масках...
— И это не первое нарушение Иночкина. В день приезда он фехтовал на палках, а вслед за ним все стали фехтовать, даже девочки.
- Он снял медицинскую маску, а вслед за ним все стали снимать медицинские маски, даже Галина Буевич.