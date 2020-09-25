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Новости

Выяснилось, как чувствуют себя сопровождавшие Томенко во время прогулки на День города

, ИА "Амител"
Чиновники продолжают работать
Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Первые лица Алтайского края, которые сопровождали губернатора Виктора Томенко во время прогулки по проспекту Ленина в день рождения Барнаула, чувствуют себя хорошо. Об этом amic.ru сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

Так, вице-премьеры Денис Губин и Виталий Снесарь находятся на рабочих местах. Спикер алтайского Заксобрания Александр Романенко также здоров и находится на работе. Продолжают трудиться глава Барнаула Вячеслав Франк, его замы Юрий Еремеев и Анатолий Воронков и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Как уже писал amic.ru, сам Виктор Томенко чувствует себя нормально и работает дистанционно. О том, что губернатор болен COVID-19, стало известно во вторник, 22 сентября.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

25.09.2020 18:46
Гога

Да уж, лица....
Первые лица Алтайского края.
А вторые кто?
А третьи?
А кто не первые лица?
Кто все остальные?
Мусор?

25.09.2020 18:48
- гость -

"Первые лица Алтайского края, которые сопровождали губернатора Виктора Томенко во время прогулки по проспекту Ленина в день рождения Барнаула, чувствуют себя хорошо"

Может наступить такое время, когда будет хорошо, если они хоть как-нибудь будут себя чувствовать.

25.09.2020 18:50
- гость -

"Чиновники продолжают работать"
До кровавых мозолей. Каждый сам с собою, левою рукою.

25.09.2020 18:52
- гость -

Хилые какие-то губернаторы пошли. Замы покрепче будут.

25.09.2020 18:56
1

Зараза к заразе не пристает.

25.09.2020 19:00
Пионер

Да им еще ЗППП ни одно не страшно. Догадываетесь, почему?

25.09.2020 19:07
- гость -

Рукопожатия крепкие.

25.09.2020 19:16
Гость

А как же изоляция на 2 недели- контактных самоизолирут-(ся)? Приказ МЗ един по всей РФ.Или я что-то не понимаю? Вот главный привитый эпидемиолог что скажет?

25.09.2020 19:18
- гость -

Может кто принес?

25.09.2020 19:27
- гость -

Кто-то из них и заразил губернатора...ну не в автобусе же он вирус подхватил, там все ездят в масках...

25.09.2020 19:29
- гость -

— И это не первое нарушение Иночкина. В день приезда он фехтовал на палках, а вслед за ним все стали фехтовать, даже девочки.

- Он снял медицинскую маску, а вслед за ним все стали снимать медицинские маски, даже Галина Буевич.

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