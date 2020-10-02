Виноваты ковид и Карабах. Барнаульцы вновь скупают дорожающие шубы и холодильники

Растущие курсы доллара и евро создали ажиотаж на потребительском рынке Барнаула: горожане штурмуют магазины и скупают одежду, обувь, бытовую технику. Стоимость этих товаров уже начала расти, отмечают экономисты, и в ближайшие месяцы такая тенденция может только усилиться. Эксперты предполагают: если в России вновь начнут вводить ограничения, уже к концу года мы увидим доллар за сто рублей.

Все в "руках короны"

Последние месяцы на российский рубль "давят" сразу несколько факторов – отравление политика Алексея Навального, Белоруссия, где продолжается противостояние президента Александра Лукашенко с оппозицией, а также предстоящие выборы в США (они пройдут 3 ноября). В конце сентября добавился еще и вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе*.

В понедельник, 28 сентября, курс евро перевалил отметку в 92 рубля – это рекордный показатель с 2016 года. Не отстает и доллар: его курс 29 сентября был 79 рублей. В этом году он поднимался выше только в марте – 80,8 рубля.

"Ситуация в Нагорном Карабахе серьезно сказалась на валютах двух стран – Турции, поддерживающей Азербайджан, и России, выступающей на стороне Армении. Когда обострился конфликт, турецкая лира просела больше чем на 2%, рубль – на 1%. Но проблема Нагорного Карабаха не такая сильная, нет прямого столкновения Турции и России, есть риторика. Поэтому, возможно, что уже через несколько дней доллар и евро "откатятся" назад, ведь их курсы взлетели на эмоциях", – объясняет amic.ru кандидат экономических наук Артем Поломошнов.

Однако, по его прогнозам, всю осень рубль будет находиться под давлением другого фактора – эпидемиологической ситуации. Если в России из-за растущего числа заболевших коронавирусом вновь начнут вводить ограничения для бизнеса, курс того же доллара может взлететь на 30%.

"Ни для кого не секрет, что в четвертом квартале будет серьезный всплеск заболеваемости. Коронавирус идет по всей стране. Пока не берусь прогнозировать, что будет, потому что не понимаю, как поведет себя пандемия и наше правительство. Если начнутся ограничения, бизнес и экономика просто не выдержат. Тогда мы увидим доллары и по 100 рублей. Если же все пройдет спокойно, без закрытий, тогда год может завершиться на уровне 75-78 рублей за доллар", – считает экономист.

Купить, пока не "взлетело"

Несмотря на то, что "кривая" курсов доллара и евро стремится вверх с июня, сентябрьские рекорды привели к очередному росту цен на многие товары в российских магазинах. Барнаульские – не исключение. В первую очередь дорожает бытовая техника, одежда и обувь, отмечает заведующая кафедрой "Экономическая теория и предпринимательство" АлтГТУ Елена Болховитина.

"Эти товары закупают за границей за доллары. Узнаю от знакомых, что ценники в торговых центрах стремительно растут: еще вчера цена на товар была одна, сегодня уже выше. Пока это минимальные "подвижки", которые мы видим. Все находятся в некотором напряженном ожидании", – говорит эксперт.

По ее словам, сейчас предприниматели, повышая цены, стараются компенсировать предстоящий закуп товара по новому, более высокому курсу доллара.

"Бизнесмены опасаются, что им просто может не хватить средств на приобретение очередных партий. Повышая стоимость сейчас, они стараются себя обезопасить. Ведь если будут продавать товар, например, по 100 рублей, а приобретать за 150 рублей, то уйдут в минус", – объясняет Елена Болховитина.

Начавшийся рост цен на бытовую технику и одежду, по ее словам, "гонит" потребителей в магазины. Такую тенденцию в Барнауле последний раз наблюдали весной 2020 года, перед самой пандемией: из-за растущего курса иностранных валют (в марте доллар достиг 80,88 рубля, евро – 86,7 рубля) жители Барнаула начали скупать бытовую технику.

"Не могу сказать, что эта тенденция ярко выраженная, как несколько лет назад. Но сейчас мы также видим, что люди действительно устремились в магазины. Возможно, это лишь отложенный спрос. Но потребитель ожидает, что цена начнет расти, поэтому старается купить подешевле", – считает экономист.

Лучше квартир только золото

Массовая скупка бытовой техники, которая наблюдалась в 2014 году (тогда за несколько месяцев курс доллара вырос с 34 до 54 рублей), осенью 2020 года вряд ли повторится, соглашается Антон Поломошнов. Во-первых, из-за пандемии у большинства жителей Барнаула сократились доходы. Во-вторых, многие уже "обожглись", купив "на всякий случай" второй телевизор и "стиралку". Однако спрос на дорожающие товары действительно вырастет: их будут покупать те, кто с весны откладывал покупку, считает эксперт. А вот барнаульцы, у которых есть сбережения, задумаются об инвестициях.

"Сейчас в России действует льготная ипотека под 6,5%, и в октябре люди будут максимально пользоваться этой программой. 6,5% – доступная ставка, люди оценивают, что рубль обесценится сильнее, поэтому будут добавлять к своим сбережениям кредитные деньги и покупать квартиры", – говорит экономист.

Однако он советует тем, кто хочет сохранить и даже приумножить сбережения, рассмотреть инвестиции в драгоценные металлы.

"Я бы лично "уходил" в золото. Все страны после пандемии спасали экономику тем, что печатали деньги. Триллионные вливания были в США, в России. Эти вливания должны дать отложенную инфляцию. Всеобщая мера на время кризиса – золото", – отмечает Поломошнов.

По его мнению, инвестировать в акции иностранных и российских корпораций сейчас немного рискованно. Рынок IT-компаний сильно переоценен, а промышленность вряд ли пойдет в рост в ближайшие месяцы.

"Акции Apple, Google долго росли, и все это напоминает историю доткомов (акции компаний, использовавших интернет для получения дохода, взлетели в конце 90-х, но рухнули в начале 2000-х, – прим. ред.) Пока не понятно, насколько устойчиво держится промышленность. Вторая волна начинается по всему миру, и вряд ли четвертый квартал станет кварталом роста", – считает Поломошнов.

Эксперты подчеркивают, что все прогнозы о состоянии курса рубля могут быть скорректированы уже на этой неделе: Центробанк России заявил, что намерен поддержать национальную валюту. Кроме того, экономисты ожидают, что выборы в США будут сложными и даже конфликтными, из-за чего курс доллара может просесть, а рубль, напротив, укрепится.

*Справка

Нагорный Карабах – спорная территория на границе Армении и Азербайджана, которую каждая из стран считает своей. Эта земля за последние 30 лет два раза становилась причиной вооруженных конфликтов. Третий вспыхнул 27 сентября 2020 года. Президент Азербайджана ввел военное положение в ряде городов и регионов страны и объявил о действии комендантского часа и о частичной мобилизации. Ряд государств, в том числе Россия, Германия, США и Франция, призвали стороны к сдержанности, сообщает РИА "Новости". А власти Турции публично отметили, что Анкара готова оказать Баку не только политико-дипломатическую, но и иные виды поддержки.