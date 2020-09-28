Курс доллара достиг 79 рублей впервые за полгода

Курс доллара вырос на 0,89%, до 78,9 рублей по состоянию на 10:25 мск, передает РБК со ссылкой на данные Московской биржи. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 79 рублей – впервые с 2 апреля 2020 года.

Аналогичный рост показывает и курс евро – на 0,89%, до 91,74 рубля.

Как отмечают эксперты, российская валюта слабеет на фоне негативных настроений на внешних рынках и снижения нефтяных котировок. Падение рубля в начале недели совпало с ростом числа заражений коронавирусом в России до максимума почти за четыре месяца.

Кроме того, на курс рубля влияет развитие военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.