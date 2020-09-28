Курс доллара достиг 79 рублей впервые за полгода

Курс доллара вырос на 0,89%, до 78,9 рублей по состоянию на 10:25 мск, передает РБК со ссылкой на данные Московской биржи. Максимальное значение в ходе торговой сессии составило 79 рублей – впервые с 2 апреля 2020 года.
Аналогичный рост показывает и курс евро – на 0,89%, до 91,74 рубля.
Как отмечают эксперты, российская валюта слабеет на фоне негативных настроений на внешних рынках и снижения нефтяных котировок. Падение рубля в начале недели совпало с ростом числа заражений коронавирусом в России до максимума почти за четыре месяца.
Кроме того, на курс рубля влияет развитие военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
Комментарии
Пора уже вождю из бункера вылезать - или доллар опускать или в отставку....
Пацан с друганами ресурсы за эти фантики продает, так что ему это выгодно!!!
Кроме того, на курс рубля влияет развитие военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.
На курс рубля влияет уже все, вплоть до смены направления ветра.
Это не курс доллара достиг, это курс рубля провалился.
Политику партии поддерживаем и одобряем!
Вот увидите, скоро доллар рухнет! Скоро, скоро, еще чуть чуть подождем и ага! Вот тогда заживем наконец!
я конечно извиняюсь, а мы с колен уже встали?
28.09.2020 17:22
гость
Не,не встали. Ещё и на локти опустились.