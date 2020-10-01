Карабахская война. Архивные фото вооруженного конфликта в Закавказье

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Распад СССР и выход Нагорного Карабаха из состава Азербайджана спровоцировал вооруженный конфликт, в ходе которого на неконтролируемой территории схлестнулись военные силы Армении и Азербайджана. Последний пытался удержать Карабах, а армянские отряды отстаивали независимость края при поддержке диаспор из других стран. В результате военных действий с 1991 по 1994 год погибли по разным подсчетам в общей сложности 25 000 человек. Итогом стало замораживание конфликта и фактическая независимость Нагорно-Карабахской Республики от Азербайджана.

Ранним утром 27 сентября 2020 года в зоне конфликта вновь начались боевые действия. В Карабахе уже погибло двое гражданских, десятки получили ранения в результате обстрела населенных пунктов со стороны азербайджанских ВС, сообщает радио Sputnik. Чем закончится эта уже третья по счету война в Нагорном Карабахе, неизвестно.