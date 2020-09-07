Курс евро превысил 90 рублей впервые за четыре года

Курс евро поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года, свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

По данным на 14:05 мск (18:05 – по Барнаулу), европейская валюта торгуется на уровне 90,01 рубля, продемонстрировав рост на 78 копеек.

Американский доллар при этом вырос в цене до 76,17 рубля, достигнув максимума с апреля 2020 года.

Снижение рубля по отношению к иностранным валютам происходит на фоне падения цены за баррель нефти Brent и возросших санкционных рисков. В частности, как пишет "Коммерсантъ", на это повлияли недавние сообщения из Германии об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального ядом из группы "Новичок".