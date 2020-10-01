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"Удаленка" и самоизоляция. Что изменили в ковидном указе в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Виталий Снесарь внес правки в документ об ограничительных мерах
Виталий Снесарь / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Виталий Снесарь / Фото: amic.ru, Екатерина Смолихина

Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в указ главы региона о мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

Согласно обновленной редакции, на период с 4 октября по 14 ноября людям в возрасте старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем продлевается соблюдение режима самоизоляции. Предыдущий период режима самоизоляции заканчивался 3 октября.

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома. Под этим понимается выход с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Кроме того, указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы. Изменения в указ вступают в силу с 1 октября 2020 года.

Как ранее писал amic.ru, на время болезни главы Алтайского края Виктора Томенко временно исполняющим обязанности стал Виталий Снесарь.

Напомним, 15 сентября было объявлено, что Алтайский край переходит к третьему этапу снятия ограничений в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что переход к третьему этапу снятия ограничений означает, что разрешается работа всех организаций, а также проведение мероприятий.

Как уже сообщал amic.ru, 7 августа губернатор Виктор Томенко разрешил открыться детским садам, паркам, спортзалам, крупным магазинам и всем кафе и ресторанам. Они должны работать в соответствии с указом и требованиями Роспотребнадзора.

Контроль за соблюдением указа губернатора осуществляют сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. В случае нарушения требований предпринимателям грозит штраф по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

20 августа Виктор Томенко внес изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Документ разрешает занятия в бассейнах, но только для спортсменов, которые входят в состав спортивных сборных команд Алтайского края, и пловцов, проходящих подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства. При этом принимать людей бассейны могут только при соблюдении ряда условий: загруженность не более 25% и наличие паспорта, который разрешает тренировки. 

Изменения в указе предполагают отмену ограничений на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах.

Томенко 3 сентября вновь внес изменения, смягчающие его "ковидный" указ. С 4 сентября в Алтайском крае разрешено открыться кинотеатрам, аквапаркам и бассейнам. Но работать им разрешили с рядом ограничений.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.10.2020 10:11
- гость -

И это всё?

1.10.2020 10:13
Гость

Ждёт когда по 200 человек за сутки будет

1.10.2020 10:34
- гость -

рекомендовать можно хоть что а толку?

1.10.2020 10:38
- гость -

Ура, удалёночка!
Удалёночка, хмельна как самогоночка
Пролетела как картоночка,
Под шумливый ветерок)))))

1.10.2020 10:41
- гость -

Ключевое слово - рекомендовано!

1.10.2020 10:44
- гость -

1.10.2020 10:13
Гость
Ждёт когда по 200 человек за сутки будет

Я с нетерпением жду когда по 200 человек за сутки будет.
Потому что сейчас, по моему мнению, прирост по 3000-5000 человек в сутки.
Из них под 95% выздоравливают дома с легкими симптомами орви или без них, кто-то дома с 38-39 по неделе валяется.
И лишь порядка 5% госпитализируются (ими и заполнены 2000+ мест в ковидных больницах при том, что по 100 человек в день выписывают, освободившиеся места сразу занимаются новыми).

В моем окружении уже переболело со всеми ковидными признаками порядка 50% людей и членов их семей.

1.10.2020 10:44
- гость -

у нас самая веселая "удаленка" по весне была приезжали в офис и сидели закрытые в кабинетах ))))

1.10.2020 11:00
- гость -

Все верно. Рекомендовано. Не бережоте себя, вам жить.

1.10.2020 11:07
гость

*Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства* - приказ покажите

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