Временно исполняющий обязанности губернатора Алтайского края Виталий Снесарь внес изменения в указ главы региона о мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

Согласно обновленной редакции, на период с 4 октября по 14 ноября людям в возрасте старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем продлевается соблюдение режима самоизоляции. Предыдущий период режима самоизоляции заканчивался 3 октября.

Режим самоизоляции предусматривает запрет на покидание места жительства (места пребывания), за исключением вынужденного выхода из дома. Под этим понимается выход с целью обеспечения жизненно важных потребностей человека, в том числе оказания медицинской помощи, приобретения продуктов питания и иных товаров первой необходимости.

Кроме того, указ рекомендует работодателям перевести сотрудников на дистанционный режим работы, если это не нарушает функционирование их деятельности, или ввести, где возможно, посменный режим работы. Изменения в указ вступают в силу с 1 октября 2020 года.

Как ранее писал amic.ru, на время болезни главы Алтайского края Виктора Томенко временно исполняющим обязанности стал Виталий Снесарь.

Напомним, 15 сентября было объявлено, что Алтайский край переходит к третьему этапу снятия ограничений в связи с мерами по предупреждению распространения коронавируса. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что переход к третьему этапу снятия ограничений означает, что разрешается работа всех организаций, а также проведение мероприятий.

Как уже сообщал amic.ru, 7 августа губернатор Виктор Томенко разрешил открыться детским садам, паркам, спортзалам, крупным магазинам и всем кафе и ресторанам. Они должны работать в соответствии с указом и требованиями Роспотребнадзора.

Контроль за соблюдением указа губернатора осуществляют сотрудники полиции, МЧС и Росгвардии. В случае нарушения требований предпринимателям грозит штраф по ст. 20.6.1 КоАП РФ.

20 августа Виктор Томенко внес изменения в указ "Об отдельных мерах по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19".

Документ разрешает занятия в бассейнах, но только для спортсменов, которые входят в состав спортивных сборных команд Алтайского края, и пловцов, проходящих подготовку в группах спортивного совершенствования, группах высшего спортивного мастерства. При этом принимать людей бассейны могут только при соблюдении ряда условий: загруженность не более 25% и наличие паспорта, который разрешает тренировки.

Изменения в указе предполагают отмену ограничений на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, при этом сохраняется запрет на присутствие зрителей на трибунах.

Томенко 3 сентября вновь внес изменения, смягчающие его "ковидный" указ. С 4 сентября в Алтайском крае разрешено открыться кинотеатрам, аквапаркам и бассейнам. Но работать им разрешили с рядом ограничений.