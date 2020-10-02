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Новости

Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей

, ИА "Амител"
Средняя цена на машину из б/у сегмента в регионе на треть ниже, чем в среднем по стране
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Алтайский край занял первое место по доступности автомобилей с пробегом, где средняя стоимость машины составила 190 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование "Авито Авто".

На втором месте расположилась Омская область (217 тысяч рублей), а на третьем — Саратовская область (240 тысяч рублей). При этом по стране средняя цена автомобиля из б/у сегмента в третьем квартале 2020 года составила 300 тысяч рублей, что на 11% выше прошлогодней стоимости.

Согласно данным издания, в третьем квартале этого года в России на 40% выросли продажи подержанных авто по сравнению со вторым кварталом и на 18% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, покупатели переориентировались на вторичный рынок из-за подорожания новых машин.

Также отмечается, что самыми продаваемыми почти во всех регионах стали автомобили ВАЗ. Исключение составили только Новосибирская и Иркутская области, а также Красноярский край, в которых первенство за Toyota.

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

2.10.2020 08:05
- гость -

Кто-то ещё покупает ВАЗ??? Просто ужас!!!!

2.10.2020 08:18
Майк

Гость прикинь
Но ты не покупай, не ведись!

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