Алтайский край стал лидером по доступности подержанных автомобилей

Алтайский край занял первое место по доступности автомобилей с пробегом, где средняя стоимость машины составила 190 тысяч рублей, пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование "Авито Авто".

На втором месте расположилась Омская область (217 тысяч рублей), а на третьем — Саратовская область (240 тысяч рублей). При этом по стране средняя цена автомобиля из б/у сегмента в третьем квартале 2020 года составила 300 тысяч рублей, что на 11% выше прошлогодней стоимости.

Согласно данным издания, в третьем квартале этого года в России на 40% выросли продажи подержанных авто по сравнению со вторым кварталом и на 18% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, покупатели переориентировались на вторичный рынок из-за подорожания новых машин.

Также отмечается, что самыми продаваемыми почти во всех регионах стали автомобили ВАЗ. Исключение составили только Новосибирская и Иркутская области, а также Красноярский край, в которых первенство за Toyota.