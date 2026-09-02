Когда планировать свадьбу и сделку: эзотерик из Барнаула назвала лучшие даты

Анастасия Табашникова рассказала о самых удачных днях 2026–2027 годов

02 сентября 2026, 06:15, Анна Кольченко

ЗАГС, свадьба / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Каждый год мы ждем красивых дат — 11.11, 02.02, 12.12 — и стараемся приурочить к ним самые важные жизненные события. Ведь кажется, что если все сделать в такой день, то удача точно будет на нашей стороне. Однако астрологи утверждают, что красивые цифры и действительно удачный день — не всегда одно и то же.

Специально для amic.ru барнаульский ведический эзотерик Анастасия Табашникова проанализировала самые популярные даты конца 2026-го и начала 2027 года по двум системам: нумерологии и ведической астрологии. Оказалось, что одни даты действительно могут принести успех, другие — просто красивые цифры.

"Сильные" даты 2026 года

9 сентября (09.09.2026) — день для завершений, а не начинаний. Хорошо закрыть проект, довести до конца затянувшуюся сделку. Для свадьбы дата не подходит. Период с августа по октябрь 2026 года у ведических астрологов вообще закрыт для бракосочетаний.

10 октября (10.10.2026) — отличный день для деловых стартов: регистрация бизнеса, собеседования, презентации. А вот для свадьбы или крупной покупки он не подходит — Венера в этот период уходит в ретроградное движение.

11 ноября (11.11.2026) — самая обманчивая дата года. По нумерологии — идеальный день для свадьбы. Но по факту в этот день ретроградны сразу три планеты: Сатурн, Венера и Меркурий. Для официальных решений — брака, покупок, подписания бумаг — день точно не годится. А вот для семейного примирения или откровенного разговора вполне подходит.

12 декабря (12.12.2026) — редкий случай полного совпадения: и цифры красивые, и планеты не мешают. Дата считается благоприятной для свадьбы. Подходит и для запуска обучения, публикаций, важных презентаций.

Лучшие даты для свадьбы

По словам Анастасии Табашниковой, эти даты выбраны по ведическому календарю — в них ключевые планеты не "пятятся назад" и не создают помех для новых начинаний. Поэтому ведические астрологи считают их подходящими для свадьбы.

Ноябрь 2026: 21, 24, 25, 26;

декабрь 2026: 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13 (дальше начинается период, закрытый для свадеб, — вплоть до середины января);

январь 2027: 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31;

февраль 2027: 2, 10, 12, 15, 16, 20, 21, 27, 28;

март 2027: 1, 2, 10, 11, 12, 14.

Фото из архива героя публикации

1 января (01.01.2027) — период с конца декабря до середины января традиционно не подходит для свадеб и крупных решений.

2 февраля (02.02.2027) — одна из лучших дат ближайшего будущего. Тройная вибрация Луны и подтверждение по календарю. Отлично для свадьбы, союзов, семейных решений.

3 марта (03.03.2027) — почти совпадение: нумерология сильная, но в списке, который составила эзотерик, этой даты нет (есть 1 и 2 марта). Если период начала марта принципиален для события, Анастасия советует сдвинуть его на день-два раньше.

7 июля (07.07.2027) — день не для начинаний, а для завершений того, что исчерпало себя: ретрит, детокс, ревизия целей.

11 ноября (11.11.2027) — самая перспективная из красивых дат. Меркурий, Венера, Марс и Юпитер движутся прямо — почти без помех. Хорошее время для свадьбы, важных встреч и решений. Но финально стоит свериться ближе к дате, когда выйдут точные данные по Сатурну.

Когда лучше не совершать сделок и крупных покупок?

Эзотерик объясняет, что список свадебных дат выше уже учитывает главное условие для брака: Венера и Юпитер свободны от "затмения" солнцем. Поэтому даты из этого списка остаются хорошими для свадьбы, даже если какая-то другая планета в этот момент "движется назад".

А периоды, в которых указанные планеты ретроградны, — отдельная история. Они важны не для свадьбы, а в первую очередь для заключения сделок и крупных покупок:

"В эти окна лучше не подписывать важные бумаги и не делать крупные покупки — особенно если совпадают сразу несколько периодов", — говорит эзотерик.

Сатурн: 26 июля — 10 декабря 2026;

Венера: 3 октября — 14 ноября 2026;

Меркурий: 24 октября — 13 ноября 2026; 9 февраля — 3 марта 2027; 10 июня — 4 июля 2027; 7–28 октября 2027;

Юпитер: 13 декабря 2026 — 13 апреля 2027;

Марс: 10 января — начало апреля 2027.

Фото из архива героя публикации

Списки выше — общие. По словам Анастасии Табашниковой, точнее всего дата работает, когда совпадает с вашим личным кодом. Эзотерик дает простую инструкцию расчета личного нумерологического кода.

Сложите цифры даты рождения по трем блокам, сводя к одному числу:

Число дня. Например, вы родились 29-го: 2+9=11, 1+1=2.

Число месяца. Например, декабрь — это 12: 1+2=3.

Число года. Например, 1983: 1+9+8+3=21, 2+1=3.

Получается личный код: 2·3·3.

То же самое сделайте с датой, которую планируете. Например, 24.07.2026: день (2+4=6), месяц (0+7=7), год (2+0+2+6=10, 1+0=1). Код события: 6·7·1.

Теперь сравните эти два кода.

"Порядок чисел не важен, важно совпадение. Совпала одна цифра — нейтрально, дата не мешает. Совпали две — хороший поток, день "ваш". Совпали все три — дата поддерживает вас по-настоящему", — подчеркивает эзотерик.

Что означают числа?

Каждое число связано со своей планетой:

1 — Солнце (старты, лидерство);

2 — Луна (союзы, семья, эмоции);

3 — Юпитер (обучение, рост);

4 — Раху (контракты, недвижимость);

5 — Меркурий (переговоры, поездки);

6 — Венера (свадьбы, красота);

7 — Кету (завершения, уединение);

8 — Сатурн (обязательства, дисциплина);

9 — Марс (решительные действия).

"Сверьте свой личный код с выбранной датой и проверьте, не попадает ли она в периоды ретроградных планет, если планируете сделку или покупку. Если совпали и число, и астрологическое окно — перед вами по-настоящему сильная дата", — советует Анастасия Табашникова.