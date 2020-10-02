Эпидемиологическую ситуацию и подачу тепла обсудили на совещании в мэрии Барнаула

Вячеслав Франк провел в режиме видеосвязи аппаратное совещание по вопросам подачи тепла и эпидемиологической ситуации в Барнауле. Об этом сообщает пресс-центр мэрии.

Заместитель главы города по городскому хозяйству Андрей Федоров сообщил, что на данный момент почти все многоквартирные дома подключены к подаче тепла. Отопление запущено во всех детских садах, учреждениях дополнительного образования и школах, а также во всех медицинских учреждениях.

Также Вячеслав Франк отметил, что ситуация с коронавирусом в Барнауле остается стабильной, но осложняется распространением ОРВИ. Он поручил профильным комитетам контролировать соблюдения всех предписаний Роспотребнадзора на предприятиях сферы услуг, общепита и торговли. На особом контроле находятся мероприятия по дезинфекции общественных мест и транспорта.