В лучших традициях реализма. В Барнауле пройдет выставка Союза художников

В Барнауле 9 октября в 17:00 в галерее "Нагорная" (ул. Аванесова, 30) откроется выставка "СОЮЗ 5-ти". Это мероприятие – итог пятилетнего творческого Союза художников под названием "Охра". На открытии выставки будет работать профессиональный ведущий и музыканты.

Также на экспозиции представят работы разных жанров, созданные с 2014 по 2019 год: натюрморты, портреты, пейзажи, жанровые картины. Художники ставят перед собой цель сохранить и развить традиции русской реалистической школы живописи. Поэтому все представленные работы выполнены в этой технике.

Отметим, что "Охра" – это объединение художников-реалистов Алтая. Группа создана в 2014 году. В нее вошли: Иван Торопов, Дмитрий Плохих, Анна Фомина, Наталия Ямковая-Плохих, Анна Басаргина-Торопова. В настоящее время художники живут и работают в Новоалтайске.