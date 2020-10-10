Опасный открытый колодец обнаружили у детского сада в Барнауле

Жители города в сообществе Barnaul22 рассказали об открытом колодце возле одного из детских садов. Он никак не обозначен и представляет опасность для людей.

"Открытый колодец около детского сада № 223 и школы № 117. Очень много детей идут по этой улице в учебные заведения. Прошу ответственных лиц обратить внимание!" – пишет автор поста.

В комментариях под сообщением люди посоветовали женщине поскорее обозначить открытый люк, чтобы избежать несчастных случаев, поскольку иначе его совсем не видно.

Комментаторы не сошлись во мнении относительно того, к кому обращаться с этой проблемой, но все согласились с тем, что открытый люк опасен для детей.