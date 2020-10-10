Почти 1400 саженцев высадили в Барнауле с начала осени

В ходе работ по озеленению города в Барнауле с начала осени высадили почти 1400 саженцев. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В частности, выполнены работы по посадке 888 деревьев и кустарников на улице Солнечная Поляна – от улицы Энтузиастов до Павловского тракта, на проспекте Ленина, на площади Мира, а также в сквере Химиков и у здания правительства Алтайского края.

Еще более 500 деревьев высадили в рамках месячника санитарной очистки. Озеленение провели на улице Взлетной, 115, Сергея Ускова, 16, в проезде Северном Власихинском, 116, на улице Августовской – от переулка Липового до улицы Светлой, проспекте Красноармейском, 103, улице Северо-Западной, 41, улице Телефонной, 50б, Павловском тракте, 1а.