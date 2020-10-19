Жительница Барнаула украла забор у соседа

Житель Барнаула обратился в полицию с заявлением о краже пролетов забора массой около 10 килограммов. Сумма ущерба составила 3 тысячи рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, в собственности у мужчины находится дом, который он восстанавливает после пожара. Во дворе хранилось два пролета забора, в дальнейшем хозяин планировал его установить.

Во время оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемой. Ею оказалась 51-летняя жительница Барнаула, проживающая на соседнем участке. Выяснилось, что похищенное имущество женщина сдала на металлолом.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Изъять похищенные с металлобазы пролеты удалось лишь частично.