"Дома простоят 300 лет". Как алтайский завод захватывает "кирпичный" рынок Сибири

Почти половину многоквартирных домов в Алтайском крае, по данным Союза строителей, застройщики возводят из кирпича. Спрос на этот материал за последние несколько лет увеличился, отмечают производители. Они уверены: произошло это из-за возросших требований покупателей к качеству новостроек. Барнаульцам важно, чтобы дома были теплыми, экологичными, "дышащими", красивыми. Многоэтажки из кирпича соответствуют этим запросам покупателей, а еще такие здания долговечные и простоят до 300 лет, уверен руководитель алтайского завода "Стройберг" Михаил Дыров. Сейчас компания выпускает не только белый силикатный кирпич, но и цветной, и гиперпрессованный. Как часто используют застройщики эти новинки в своих проектах, какие сибирские регионы завоевывает "Стройберг" и почему кустарные производители не могут конкурировать с крупными заводами, Михаил Дыров рассказал amic.ru.
Покорить Сибирь
– Строительный сезон в Барнауле начался, несмотря на введенный режим самоизоляции и непростую экономическую ситуацию. Как изменилась работа вашей компании в этот период?
– После недельного простоя в начале апреля 2020 года руководство нашего региона приняло верное, на мой взгляд, решение, отменив запрет на работу строительного комплекса. Наша отрасль – стержень в экономике государства, как арматура в железобетонных изделиях. За строителями тянутся многие производства: добыча сырья, производство материалов, металла и другие сферы.
Хотя мы, как одна из составляющих стройиндустрии, уже все почувствовали на себе последствия и недельной "паузы", и снижения курса иностранной валюты. На нашем предприятии собственное сырье, мы ни от кого не зависим, поэтому технология производства кирпича не изменилась. Однако оборудование у нас немецкое, комплектующие покупаем за рубежом. В связи с ростом курса евро и закрытием границ их стоимость значительно возросла.
Больно бьют по предприятию весенние ограничения для движения грузовиков по региональным трассам. Ежегодно в апреле их закрывают на "просушку" для сохранности дорожного полотна. В ближайших регионах из-за непростой экономической ситуации дороги открыли и отменили ограничения по весу. Но только не в Алтайском крае.
Так как наши карьеры находятся далеко от предприятия, и мы не можем по максимуму нагружать транспорт, то он ездит полупустым. Из-за этого количество рейсов увеличилось, а себестоимость производства подорожала. Все возросшие расходы на доставку, увы, ложатся на потребителя. Тем не менее пока мы удерживаем цену на продукцию на прежнем уровне, какой она была до всех форс-мажоров, подорожала только доставка. Мы постараемся максимально долго сохранить "старую" стоимость, но повышение в любом случае неизбежно.
– Кому сейчас компания доставляет продукцию: это только алтайские предприятия или в списке ваших партнеров есть застройщики из других регионов?
– Сегодня компания занимает 70-75% рынка силикатного кирпича Алтайского края. Теперь мы ищем партнеров по всей Сибири. Уже выходим на рынок Новосибирска, там есть дилер, который представляет нашу продукцию. Также "Стройберг" работает с компаниями в Омской области, совсем недавно мы отгрузили в этот регион первую партию товара. Ведем переговоры о работе в Кузбассе.
– Чем эти рынки отличаются от алтайского?
– Во многих сибирских регионах застройщики работают в основном с керамическим кирпичом. Но последние годы мы замечаем их интерес к силикатному. Однако больших и надежных заводов, которые бы могли предложить этот материал высокого качества, в регионах нет. Эта ниша там свободна, поэтому мы решили ее занять.
– Планирует ли "Стройберг" работать с другими странами?
– Теоретически да. Например, в соседнем Казахстане мы может конкурировать более высоким качеством, чем у местных производителей. У нас отличный состав сырья, идеальная геометрия, высокий контроль на всех этапах производства, лабораторные анализы, испытания. Но в этой стране другие условия налогообложения, другие цены на энергоносители, ресурсы. Это осложняет работу. Поэтому пока выход на рынки других стран только в планах.
– Ваша компания одной из первых на Алтае запустила производство цветного силикатного кирпича. В линейке продукции есть разные оттенки: персиковый, желтый, оранжевый, серый, шоколадный. Что подтолкнуло компанию начать выпуск нового продукта?
– Так мы решили повысить конкурентные преимущества силикатного кирпича. Цветной ничем не отличается от белого: он проходит все те же этапы создания и контроля, только с добавлением красящего пигмента. Зато цветной силикатный кирпич имеет все четыре рабочие грани, у керамического их только три. Это упрощает процесс кладки.
Сторонники керамического кирпича отмечают его экологическую чистоту. Но ведь и силикатный делают из природных материалов – песка, извести и воды. Вся чистота материалов подтверждена в лабораториях. Сейчас силикатный кирпич, будь то цветной или белый, выигрывает по многим показателям. Я думаю, когда все застройщики и частные компании это поймут, цветной силикатный кирпич ждет большое будущее.
– А какое у него настоящее?
– Пока застройщики края только присматриваются к этому материалу. Но мы наладили выпуск цветной продукции совсем недавно, поэтому не все компании знают о нем. Мешает и консервативный подход в строительстве, недоверие к новинкам. Мол, лучше взять керамический кирпич, он чуть полегче, чуть подешевле. Но если оценивать в плане долговечности, то силикатный служит дольше. Застройщики других регионов давно используют цветной кирпич в работе. Именно его мы поставляем в Омск. Этот материал можно использовать как основу домов, так и для облицовки фасада. Дома из цветного кирпича выглядят эффектнее и интереснее.
Дома на 300 лет
– Несколько лет назад "Стройберг" начал выпускать прессованный кирпич. В чем особенность этого материала и где его используют?
– Гиперпрессованный кирпич строители называют еще иногда бетонным. Но это не совсем верно. Эти продукты производят по разным технологиям. Бетонный делают несколько предприятий нашего города по аналогии с бетонными блоками. Гиперпрессованный несколько иной продукт. В прессе под очень высоким давлением частицы массы, из которой состоит кирпич, "надламываются", и у изделия появляются дополнительные минеральные связи. За счет них кирпич становится прочным и плотным, у него ровные грани, низкое водопоглощение. Это интересный продукт. Мы рекомендуют использовать его, например, при строительстве цокольных этажей, где от материалов требуется сверхпрочность.
Еще в прошлом году застройщики редко спрашивали гиперпрессованный кирпич, а в этом году используют намного чаще. Видимо, распробовали его свойства и преимущества. Покупают такой материал, кстати, компании не только Барнаула, но и других городов края и Сибири.
– Есть мнение, что кирпич, который производили в XVIII-XIX веке, уступает по качеству современному, ведь во многих домах, построенных более ста лет назад, до сих пор живут люди. Так ли это на самом деле?
– Нельзя сказать, что кирпич, который делали 100-200 лет назад, хуже. Но он и не лучше. Тогда не было таких способов изготовления, как сейчас. Например, технология измельчения, точного дозирования ингредиентов, прессования. Однако и без них дома из старого кирпича стоят более 100 лет. Представьте, сколько будут "жить" наши дома.
– Сколько же?
– Я думаю, раза в три дольше, чем из старого кирпича – 250-300 лет.
Новый спрос – новое предложение
– Союз строителей Алтайского края опубликовал такую статистику: почти 50% многоквартирных домов в регионе возводят из кирпича. Почему эта технология самая популярная у застройщиков?
– С каждым годом потребители предъявляют все более высокие требования к качеству, надежности, безопасности многоквартирных домов. Квадратный метр кирпичного дома стоит дороже. Это знают все. Но это не только из-за себестоимости. Такие дома теплее, крепче, они "дышат", у них высокая звукоизоляция, интересный внешний вид. Из железобетонных панелей невозможно построить дома с оригинальными архитектурными формами, которые украшают наш город.
– Тем не менее "Стройберг" анонсировал на май-июнь 2020 года выпуск нового для компании стройматериала – газобетона. Почему решили наладить выпуск этого продукта? Может ли он когда-нибудь вытеснить кирпич?
– Последние годы на рынке появляется много новых материалов. Но они не могут заменить основные, базисные, в том числе кирпич. Газобетон, шлакоблок, пеноблок – это утеплители. Капитальное многоэтажное строение только из этих материалов построить сложно: их используют лишь в качестве наполнителя для стен в монолитно-каркасных домах. Снаружи такие многоэтажки "зашивают" штукатуркой, керамогранитом и все тем же кирпичом.
Однако спрос на газоблоки стабильно высокий, а у нашего завода есть все необходимое для его выпуска. Поэтому мы и решили внести этот материал в список нашей продукции. Мы хотим предоставить потребителю весь спектр услуг: газобетон – утеплитель, кирпич – основной и декоративный материал. Застройщик у нас может купить все и сразу.
– Есть мнение, что кустарные производители составляют конкуренцию крупным заводам. Мол, их продукция дешевле, значит, спрос на нее больше. Чем опасно приобретение материалов от несертифицированных производителей?
– Некая конкуренция, конечно, присутствует. Но люди стали образованнее. Посмотрите, как за последние несколько лет изменилось отношение человека к себе, как выросли его требования к собственному окружению. На нашем заводе – дорогостоящее качественное оборудование, контроль за производством на всех этапах. Можно ли в гараже сделать такую продукцию? Конечно, нет. Люди это понимают. Даже частные застройщики в сельской местности обращают внимание на качество материала, гарантию, срок работы компании на рынке. "Гараж" сегодня работает, а завтра нет. Кому предъявлять претензии, если дом развалится? Есть вопросы по поводу того, из чего делают материалы в кустарных условиях. У нас вся продукция подтверждена сертификатами качества, экологическими протоколами. Вряд ли человек захочет построить дом себе и своим детям из непонятного материала.
– Какие планы у компании в будущем? Выпуск каких материалов, кроме кирпича и газобетона, можно наладить в Алтайском крае?
– Сейчас наш приоритет – оттачивание, улучшение существующей продукции. У компании есть планы по производству строительных смесей и кладочных клеев, мы хотим выйти на рынки других регионов и закрепиться там. В хорошем смысле – мы одержимы нашим предприятием.
"Стройберг"
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Комментарии
Многоэтажки из кирпича соответствуют этим запросам покупателей, а еще такие здания долговечные и простоят до 300 лет, уверен руководитель алтайского завода "Стройберг" Михаил Дыров.
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Жаль,что М.Дыров через 300 лет не сможет ответить по своим обязательствам.
Досталось мне демонтировать старое здание из керамического кирпича. Это надо просто видеть. Современный рядом не стоял. Не знаю как ваш гиперпрессованный но он на порядок круче будет от существующих наших заводов. Не зря у нас идет охота за таким кирпичом. Все хотят его (старый демонтированный кирпич) заполучить на кладку печки.
30.04.2020 09:56
- гость -
усадьбу Михайлова долго разбирали